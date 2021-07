“Sulle ali delle onde”, dichiarazione d’amore al mare di Folkèmigra

La performance nasce all’interno del progetto internazionale Mediterraneo Mare di Pace, un grande contenitore che raccoglie e indirizza le azioni che in molti porti del Mediterraneo sono da tempo in atto per valorizzare, tutelare, promuovere il mare e i popoli che su di esso si affacciano.

“Sulle ali delle onde” racconta il mare e la gente che sul mare vive ed opera. È una dichiarazione d’amore, un abbraccio che accoglie ed emoziona. Le canzoni eseguite, raccolte anche nell’omonimo cd, sono tutte canzoni d’amore inedite. Anche i brani recitati e le immagini proiettate parlano di sentimenti forti e di colori vivaci.

Lo spettacolo, che si svolgerà all’aperto nel rispetto delle normative anti Covid, sarà preceduto da musiche e danze di cerchio del Mediterraneo.

L’invito è per domani sera alle 20.30 nella sede di Folkèmigra aps nella I traversa di via Raffaele Abbaticchio a Bitonto, con ingresso libero. Ai non soci sarà richiesto il tesseramento obbligatorio per un importo di 5 euro.

Canzoni e musiche originali di Andrea Moroni; voce e chitarra di Renato Tapino; clarinetto, flauti, cornamuse, mandolino, hulusi, glockenspiel, tamburo del mare. Voci recitanti Adriano Marcolini, Olga Minchella, Diana Vassalli; idee coreografiche di Maria Grazia Poloni; scenografia di Eleonora Ghirardello; contributi video di Alberto Caberlon e Pietro Zannelli. Regia di Adriano Marcolini.