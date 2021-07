Al Bitonto Opera Festival va in scena “L’elisir d’amore”

Torna l’appuntamento estivo con la musica lirica targato Bitonto Opera Festival. La diciottesima edizione della rassegna, promossa dall’associazione socio culturale La Macina, entrerà nel vivo il 24 luglio, quando alle 21 nell’anfiteatro naturale della Masseria Lama Balice (in via Burrone 14 a Bitonto) andrà in scena “L’elisir d’amore”.

Il melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani, sarà proposto al pubblico in una versione che si prospetta scoppiettante. Sul palco, insieme ai protagonisti e al Coro lirico “Città di Bitonto”, ci sarà infatti anche il re della comicità pugliese, Gianni Ciardo. Con la sua simpatia, l’attore barese parteciperà attivamente e commenterà le vicende amorose di Adina e Nemorino.

A dettare i movimenti scenici sarà la regia curata dal Laboratorio lirico del BOF guidato da Carlo Antonio De Lucia. L’Orchestra del Bitonto Opera Festival sarà invece diretta dal maestro e concertatore Leonardo Quadrini.

I biglietti per l’opera (costo 15 euro) sono in vendita nella Libreria Raffaello in via Arco Galliani 3, o contattando i numeri 339 1175513 - 328 8930349.

Con le stesse modalità sarà possibile riservare il proprio posto anche alla cena a tema prevista prima della rappresentazione. Al costo di 20 euro, sarà possibile degustare un menu studiato per l’occasione dallo chef di Masseria Lama Balice, Alessandro Saracino.

Il Bitonto Opera Festival, cofinanziato dalla Regione Puglia e patrocinato dal Comune di Bitonto , è organizzato dall’associazione socio culturale La Macina e da Masseria Lama Balice in collaborazione con il Coro lirico “Città di Bitonto”, la Fondazione Villa Giovanni XXIII onlus, la testata giornalistica “da Bitonto”, l’associazione culturale Cenacolo dei Poeti e Musica Insieme.