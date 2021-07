BOF, i Carmina Burana prima de L’Elisir d’Amore

Fervono i preparativi per l’evento clou del Bitonto Opera Festival, ovvero la messa in scena de L’Elisir d’Amore con la partecipazione di Gianni Ciardo, in programma il 24 luglio alle 21 nell’anfiteatro naturale della Masseria Lama Balice (in via Burrone 14 a Bitonto).

Prima dell’opera, però, l’associazione socio culturale La Macina, organizzatrice della rassegna, vuole regalare al suo pubblico ancora un momento speciale: il 22 luglio alle 20.30, sempre a Masseria Lama Balice, saranno proposti i Carmina Burana di Carl Orff.

I brani poetici medievali, musicati dal compositore tedesco nel 1937, saranno eseguiti da un’orchestra speciale. Il maestro Giuseppe Mallozzi dirigerà i ragazzi delle orchestre giovanili sociali MusicaInGioco Adelfia e MusicaInGioco Fondazione “Vittorio Bari”. Un gradito ritorno a Bitonto per il progetto guidato dal maestro Andrea Gargiulo, che il BOF ha apprezzato e abbracciato condividendone la mission sociale e la finalità inclusiva. MusicaInGioco è un’associazione che, ispirata a “El Sistema” fondato in Venezuela da José Antonio Abreu e federata con il sistema nazionale “Musica e società”, dona lezioni e strumenti musicali a bambini e ragazzi prevalentemente con disagio socio economico e personale o con disturbi dell’apprendimento (DSA, ADHD, sindrome di Asperger e di Down, autismo). Attualmente, in Puglia, ha dato la possibilità ad oltre 2.500 bambini e ragazzi (anche detenuti) di vivere la bellezza della musica.

Insieme ai ragazzi ci saranno anche le Classi di Formazione corale del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, guidati dai maestri Andrea Gargiulo e Giuseppe Mallozzi.

Il concerto è gratuito. Per assistere, è necessario però prenotare (2 posti al massimo), inviando una mail all'indirizzo lamacinabitonto@hotmail.it.

È ancora possibile inoltre riservare il proprio posto per “L'Elisir d'Amore” (costo del biglietto 15 euro) e per la cena che precederà l'evento (costo 20 euro) rivolgendosi alla Libreria Raffaello (arco Galliani 3 a Bitonto) o contattando i numeri 339 1175513 - 328 8930349.

Il Bitonto Opera Festival, cofinanziato dalla Regione Puglia e patrocinato dal Comune di Bitonto, è organizzato dall’associazione socio culturale La Macina e da Masseria Lama Balice in collaborazione con il Coro lirico “Città di Bitonto”, il giornale “da Bitonto”, l’associazione culturale Cenacolo dei Poeti e Musica Insieme.

Sponsor: fondazione Villa Giovanni XXIII onlus, osteria pizzeria Ragno Verde, centro estetico BodSolarium Body TAN e Faville Bitonto.