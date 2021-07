Con Folkèmigra s’impara a ballare la pizzica

Continua incessante l'attività di promozione e salvaguardia della cultura popolare in territorio bitontino, con la nuova rassegna di concerti dal vivo “Venerdì pizzicati” che comincia oggi, nella location all’aperto della I traversa via Raffaele Abbaticchio, sede di Folkèmigra aps. L’iniziativa è rivolta a quanti amano le danze popolari, ma anche e soprattutto è l’occasione per poter avvicinare a questo mondo coinvolgente quanti hanno sempre sognato di ballare la pizzica.

Alle 19.30 di oggi, una lezione di pizzica sarà offerta gratuitamente a chi vorrà godere del concerto live del Trio Ionico (De Vittorio-Giumentaro-Cordella) previsto per le 20.30.

“Venerdì pizzicati – spiega Francesco Minuti, presidente di Folkèmigra – vuole essere una modalità nuova di aggregazione. Condividere la passione per la danza e per la propria terra, scoprire che c'è un modo di divertirsi che accomuna tutti in un progetto di riappropriazione della propria identità, sarà il filo conduttore della rassegna”.

“I Venerdì pizzicati – aggiunge – sono la festa che i nostri nonni vivevano nelle masserie, nei vicoli stretti delle città vecchie, nei sottani dove le strade diventavano palcoscenico della vita quotidiana. Chi ha voglia di condividere queste emozioni sarà il benvenuto in casa Folkèmigra e tutti i suonatori di strumenti vari saranno ben accolti per creare quell’armonia tipica dei suonatori spontanei nelle feste di paese”.

A fine concerto farà da sigla conclusiva una jam session di musica popolare.