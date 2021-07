Dal Brasile a Taranto. La musica degli Yarakä a Cultura Panoramica

La terrazza di Cultura Panoramica si accenderà delle sonorità calde e avvolgenti che percorrono la lunga strada tra Brasile, Africa e Mediterraneo fino ad arrivare in Puglia. Saranno gli Yarakä i protagonisti dell’evento di chiusura della stagione estiva, giovedì 5 agosto alle 20.30, sulla terrazza con vista su lama Balice della suggestiva casa museo Domus Artis, in via San Pietro de Castro 21 nel centro storico di Bitonto, con ingresso da porta La Maya.

Nella loro musica, le sonorità esotiche afro brasiliane e le contaminazioni delle tradizioni s’innestano alla​ tradizione tarantina​ e pugliese, che fornisce il corpus di rituali e credenze da indagare e trasporre in musica. L'adozione del​ dialetto tarantino, con le sue peculiarità ritmiche, ha reso poi più efficace l'adattamento del testo: il risultato è un​ ritmo ipnotico, incalzante ed energico, la ricerca di un sound nuovo e speciale per gli​ Yaraka​ che, dopo il disco d’esordio “Invocaçao”, sono al lavoro sulla nuova produzione discografica.

La voce ammaliante è di Virginia Pavone, le percussioni etniche dal ritmo ipnotico sono di Antonio Oliveti, con il berimbau che richiama il sud America e unisce la tradizione tarantina.

I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria entro il 3 agosto, nel rispetto degli artisti e degli organizzatori, al numero 342 0254200

Il ticket è di 12 euro (calice e stuzzichini inclusi).