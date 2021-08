Molfetta e La Macina ricordano Giovanni Guarino

«Un connubio tra professionalità, disponibilità, dolcezza e gentilezza, che in lui hanno trovato il maestro per eccellenza». Così l’associazione socio culturale La Macina ricorda Giovanni Guarino, l’artista molfettese scomparso lo scorso 31 marzo. Al baritono, l’associazione bitontina dedica un appuntamento, ad ingresso gratuito, nella sua città natale. Questa sera, dalle 20.30, nell’Anfiteatro di Ponente di Molfetta, “Grandi interpreti della Lirica” si uniranno per omaggiare il compianto maestro. L’evento sarà un’occasione per ripercorrere la vita artistica di Guarino che, negli oltre trent’anni di carriera, ha calcato i palcoscenici più prestigiosi in Italia e all’estero (Francia, Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Russia, Australia, Brasile e Giappone).

Indimenticabile per La Macina, organizzatrice del Bitonto Opera Festival, il suo Don Bartolo ne “Il barbiere di Siviglia” nel 2015. Da quel ricordo partirà il viaggio musicale di questa sera. Tappe di questo “tour” saranno le più belle arie delle opere dei grandi compositori di tutti i tempi: Verdi, Puccini, Mozart, Mascagni, Leoncavallo, Bellini e Donizetti. Ad eseguirle saranno il Coro Bitonto Opera Festival e i solisti Stella Roselli, Elena Sciancalepore, Anna Maria Ressa, Terenzio Eugenio Russo, Michele Bisceglie e Paolo Clavelli. Le loro voci saranno accompagnate al pianoforte dal maestro Emanuele Petruzzella e al violino dal maestro Alessandro Fiore.

L’Omaggio a Giovanni Guarino è stato accolto con grande entusiasmo dal sindaco di MolfettaTommaso Minervini e dall’amministrazione tutta, contenti di poter ricordare il brillante maestro molfettese, prematuramente scomparso, che ha lasciato un segno di chiara cultura.

La Macina, grazie al prezioso impegno del suo referente molfettese Leo De Gaetano, sarà protagonista anche domani di un appuntamento dedicato agli amanti della musica pop e del cantautorato italiano. Dalle 20.30, sempre nell’Anfiteatro di Ponente, i Sound Messengers, gruppo nato proprio in seno all’associazione bitontina, faranno cantare il pubblico con i classici degli anni 60, 70 e 80. Sul palco, la formazione al gran completo: Sergio Schiavone al basso, Michele Ardino alla batteria, Arcangelo Rossiello alle tastiere, Mimmo Bitetto alla chitarra, Michele Sanseverino al sax e Antonio Vacca, Anna Lacassia e Margherita Leone alla voce.

“Grandi interpreti della Lirica e del Pop”, organizzato dall’associazione socio culturale La Macina, è patrocinato dal Comune di Molfetta e inserito nel cartellone Estate Molfetta 2021.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti norme anti Covid.