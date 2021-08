L'organetto di Filippo Gambetta arriva a Bitonto

Doppio evento con l'organettista Filippo Gambetta, domani e giovedì, nello spazio all’aperto della sede di Folkèmigra, nella prima traversa di via Raffaele Abbaticchio a Bitonto.

Domani, dalle 20.30 alle 22.30, è in programma un seminario di organetto tenuto da Gambetta, compositore di musica originale per l’organetto diatonico e grande conoscitore della musiica tradizionale irlandese e nord italiana. Collabora con artisti e gruppi le cui visioni musicali vanno oltre l’universo propriamente folk.

Per l’etichetta Felmay ha realizzato tre album, proponendo musica di propria composizione: Pria Goaea (2002) e Andirivieni (2009) e Stria (2000). Quest’ultimo ha vinto il primo premio al Greenage Festival di Collegno e il secondo premio al Kaustinen Folk Music Festival Competition in Finlandia. Nel 2015 esce Otto Baffi, un lavoro incentrato sull’organetto a due file/otto bassi, contenente 12 tracce di composizione, 22 musicisti ospiti ed autoprodotto, vincitore del Premio Nazionale Città di Loano come miglior album di musica tradizionale italiana, il più importante riconoscimento nazionale nell’ambito della world music.

Filippo Gambetta ha composto ed eseguito la musica dal vivo per una serie di spettacoli teatrali e collabora con importanti artisti del teatro e della danza. Nel 2000, insieme a Max Manfredi, è stato direttore artistico della Festa della Musica di Genova. Tiene stage di organetto sia in Italia che in Europa.

Giovedì sera, alle 21, è in programma il concerto di Gambetta, che sarà preceduto alle 19 da uno stage di mazurka francese a cura di Mina Morrelli.

Il doppio appuntamento, organizzato da BiB Balfolk, si terrà nel rispetto delle misure anti Covid.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al 340 9668112.