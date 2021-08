Notti di Musica, ecco il programma

Cinquantasei concerti che animeranno Bitonto e Mariotto fino al 3 ottobre: è l’edizione 2021 di Parco delle Arti in Notte di Musica.

L’iniziativa, fondendo Parco delle Arti e Bitonto Not(t)e di Musica, progetti comunali di valorizzazione, promozione e animazione del centro antico, porterà tanta musica dal vivo in quattro spazi della città (piazza Cavour, piazza Cattedrale e largo Teatro nel centro urbano e piazza Roma a Mariotto), che si trasformeranno per alcune sere (il giovedì e la domenica nel centro urbano e il sabato nella frazione) in altrettanti palchi naturali.

Non si tratta di eventi con pubblico in platea: le aree intorno alle piazze dei concerti saranno pedonalizzate e i locali pubblici potranno allestire spazi esterni per servire cibi e bevande, accompagnati da musica eseguita dal vivo da artisti e gruppi.

Il programma, realizzato dall’Assessorato al Marketing territoriale sulla base delle adesioni all’avviso pubblico lanciato nelle scorse settimane, è in grado di soddisfare tutti i gusti spaziando dalla musica leggera al rock, dal pop al jazz, dal folk allo swing.

Annunciando su facebook il calendario dei concerti (i primi si sono tenuti il 29 e 31 luglio e il 1° agosto), l’assessore Rino Mangini ha spiegato che “non è stato facile programmare e organizzare questa edizione di Notte di Musica”.

“Mi preme ricordare – scrive Mangini - che non si tratta di eventi con pubblico in platea, ma di intrattenimenti musicali a giovamento di quanti decideranno di passare una serata a cena nei locali pubblici delle piazze coinvolte. L'invito alla prudenza e al rispetto delle norme anti Covid è doveroso!”.

In occasione dei concerti, il Comune di Bitonto aderisce alla campagna di sensibilizzazione "Facciamo volare Paolo", che ha l’obiettivo di promuovere donazioni in denaro per la famiglia del piccolo Paolo bisognoso di costose cure negli Stati Uniti.

IL PROGRAMMA

Giovedì 5 agosto

Mimì e Silvia, viaggio nella musica swing (leggera italiana) a Bitonto in piazza Cavour

Cantautorando (leggera italiana) a Bitonto in piazza Cattedrale

Sabato 7 agosto

The Strigers (pop) a Mariotto in piazza Roma

Domenica 8 agosto

Switch on band in concerto (pop) a Bitonto in piazza Cattedrale

Our time - Homemade duo in jazz (jazz) a Bitonto in largo Teatro

Modern Jazz Experience (jazz) a Bitonto in piazza Cavour

Giovedì 12 agosto

Canti e balli popolari bitontini (folk) a Bitonto in piazza Cavour

Jazz prints: tracce di jazz (jazz) a Bitonto in largo Teatro

Latin mood (latina) a Bitonto in piazza Cattedrale

Sabato 14 agosto

Quegli anni Ottanta... (pop) a Mariotto in piazza Roma

Domenica 15 agosto

Banana Republic Band - omaggio a Dalla e De Gregori (leggera italiana) a Bitonto in piazza Cavour

Evvive a cci balle - danze e musiche della tradizione popolare italiana (folk) a Bitonto in piazza Cattedrale

Giovedì 19 agosto

Hubba Bubba Swing (swing) a Bitonto in largo Teatro

Songs of freedom (pop) a Bitonto in piazza Cattedrale

Ballando con le stelle (pop) a Bitonto in piazza Cavour

Domenica 22 agosto

Dopamina 4tet (pop) a Bitonto in piazza Cattedrale

Giovedì 26 agosto

"Musica è" - tributo a Eros Ramazzotti (leggera italiana) a Bitonto in piazza Cavour “Vetonde…Vetonde” (folk) a Bitonto in piazza Cattedrale

Domenica 5 settembre

Alberto Iovene Jazz Trio in “Close distances project” (jazz) a Bitonto in piazza Cattedrale “Apulia” viaggio sonoro nelle tradizioni (folk) a Bitonto in piazza Cavour

Giovedì 9 settembre

Sabir (etno) a Bitonto in piazza Cattedrale

My Bossa (bossanova) a Bitonto in largo Teatro

“Sotte a la liune nott de museche” (folk) a Bitonto in piazza Cavour

Sabato 11 settembre

Viva la tarantella! - viaggio nelle tarantelle del sud Italia (folk) a Mariotto in piazza Roma

Domenica 12 settembre

Cuore di Puglia (folk) a Bitonto in piazza Cavour

Notte di Stelle (pop) a Bitonto in piazza Cattedrale

Quartetto d’archi Gershwin in “da Mozart a Morricone” (classica) a Bitonto in largo Teatro

Giovedì 16 settembre

Kella soul quartet (soul ) a Bitonto in largo Teatro

Tramonto etilico live (pop) a Bitonto in piazza Cattedrale

"Sì, viaggiare" - omaggio a Lucio Battisti (leggera italiana) a Bitonto in piazza Cavour

Sabato 18 settembre

“La Compagnia” Tribute band Battisti (leggera italiana) a Mariotto in piazza Roma

Domenica 19 settembre

Histoire du Tango (tango) a Bitonto in largo Teatro

Hit Mania 60-90 (pop) a Bitonto in piazza Cavour

Traditional jazz experience (jazz) a Bitonto in piazza Cattedrale

Giovedì 23 settembre

Luca Donati in Pianosolo (piano) a Bitonto in largo Teatro

Sonoria live (pop) a Bitonto in piazza Cavour

Radio Libre quartet live (pop) a Bitonto in piazza Cattedrale

Sabato 25 settembre

Sudestad ensemble (pop) a Mariotto in piazza Roma

Domenica 26 settembre

Quattro mani sotto le stelle (piano) a Bitonto in largo Teatro

Mr Brick and the rumble (rock) a Bitonto in piazza Cavour

Pianosolo concert (piano) a Bitonto in piazza Cattedrale

Giovedì 30 settembre

The Adolfocelis (pop) a Bitonto in piazza Cavour

"A coffee with Nietzsche" con Matteo Palermo (canzone d'autore) a Bitonto in largo Teatro Dal Gargano al Salento (folk) a Bitonto in piazza Cattedrale

Sabato 2 ottobre

Top of the Pop (pop) a Mariotto in piazza Roma

Domenica 3 ottobre

Pier Dragone in "Sarò Franco" (canzone d'autore) a Bitonto in largo Teatro

Musica 92 (pop) a Bitonto in piazza Cavour

Nico Marziliano jazz trio (jazz) a Bitonto in piazza Cattedrale

“Lu ritmu te li Salento” (folk) a Mariotto in piazza Roma.