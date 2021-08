A Masseria Lama Balice si canta con i Sound Messengers

A Masseria Lama Balice si torna a cantare con i Sound Messengers.

Mercoledì 11 agosto, e poi il 1° e il 15 settembre, dalle 20.30, la struttura in via Burrone ospiterà la rassegna “E…state in “centro”. Tre serate musicali offerte dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, per regalare ai bitontini, con particolare attenzione agli over 60, spensieratezza e divertimento.

Gli eventi, organizzati in collaborazione con l’associazione socio culturale La Macina, vedranno i Sound Messengers guidare gli ospiti in una passeggiata nella storia della musica. Nelle tre serate, la formazione bitontina proporrà infatti i grandi classici della canzone italiana e partenopea dagli anni 40 agli anni 80, intervallati da momenti di poesia e spettacolo.

Gli spettacoli si svolgeranno in piena sicurezza e nel rispetto delle vigenti norme anti Covid.

L’ingresso, sino ad esaurimento posti, sarà gratuito su prenotazione telefonica e con obbligo di esibizione del green pass.

Per riservare un posto, contattare i numeri 339 1175513 e 328 8930349.