Luce Music Festival, grande conclusione a Bitonto con la Rimbamband

Prosegue fino al 6 settembre, in alcuni dei luoghi più incantevoli della Puglia, il viaggio musicale e geografico di Luce Music Festival - Approdi Musicali, rassegna artistica giunta alla sua terza edizione ideata e organizzata da Fanfara srl, Urem srl e Cooperativa Ulixes in collaborazione con Regione Puglia, i Comuni di Bitonto, Fasano, Gravina in Puglia, Melpignano, Lecce, Molfetta e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Protagonisti degli appuntamenti dal vivo di agosto e settembre il Maestro del pianoforte Stefano Bollani, un’icona del cantautorato italiano come Niccolò Fabi, la travolgente Rimbamband e tre artisti capaci di incarnare al meglio le diverse sfumature della scena musicale attuale: Ghemon, Carl Brave e Psicologi.

Per motivi organizzativi indipendenti dalla volontà degli artisti, sono annullate le date di M¥SS KETA (prevista il 16 agosto a Melpignano - LE) e Colapesce Dimartino (prevista il 22 agosto a Lecce). Il rimborso dei biglietti acquistati avverrà attraverso il circuito Ticketone secondo le procedure descritte al link www.ticketone.it/covid19 .

Nato nel 2018 come festival itinerante in prossimità dei porti pugliesi, Luce Music Festival ridefinisce il concetto di approdo donandogli mutevoli significati e sfumature: perché in una terra levantina e vocata al mare come la Puglia, anche terra e pietra sanno rappresentare un porto sicuro. Dopo l’edizione del 2020 realizzata giocoforza in casa nella città dove è stato ideato - Bitonto, in provincia di Bari - questa estate Luce Music Festival ritrova la sua dimensione itinerante originaria e attraversa la Puglia da nord a sud.

Ed ecco infatti che dopo gli emozionanti live alla Masseria Lama Balice di Bitonto di Colapesce Dimartino, Fulminacci nell'unica data pugliese del suo tour (aperta dal vincitore del Luce Contest Ragazzino), Ghemon e il grande ritorno di Francesco De Gregori, dopo aver accolto a Fasano la rocker italiana per eccellenza Gianna Nannini e ammirato le magie sonore al pianoforte di Ludovico Einaudi tra le pietre a secco dello Jazzo Pantano nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Luce Music Festival prosegue il suo viaggio e arriva in Salento. Il 20 agosto infatti l'approdo urbano di Luce Music Festival sarà Lecce, dove si esibirà una delle nuove star della canzone pop italiana mista al rap, Carl Brave, mentre il 21 agosto nella capitale del barocco per antonomasia ci sarà l’appuntamento salentino con il sound unico, elegante e raffinato di Ghemon.

Con l'inizio di settembre, la rassegna itinerante pugliese si sposta lì dove tutto ebbe inizio nel 2018: la Banchina San Domenico di Molfetta. Fresco di successo con il suo programma su RaiTre "Via dei matti numero 0", l’1 settembre Stefano Bollani porta a Luce Music Festival il suo nuovo show fra musica jazz e improvvisazione, come sempre con un tocco di ironia. A Molfetta si esibiranno il giorno successivo, 2 settembre, anche gli Psicologi, giovanissimo duo rap nato sull'asse Roma-Milano e scovato da quella Bomba Dischi che ha portato al successo Calcutta. Il 3 settembre è la volta una delle penne più raffinate della scuola cantautorale romana: Niccolò Fabi.

Infine, il 6 settembre si torna alla Masseria Lama Balice di Bitonto dove saranno le glorie locali della Rimbamband a calare il sipario sul festival, recuperando la data inizialmente prevista per il 19 luglio (i biglietti acquistati per la data del 19 luglio sono validi per la data del 6 settembre. È possibile richiedere il rimborso entro il 28 agosto 2021 secondo le procedure riportate qui: www.ticketone.it/covid19 ).

Una line-up eclettica che ormai è caratteristica distintiva di Luce Music Festival, una rassegna che nelle scorse edizioni ha saputo spaziare con audacia ospitando il genio senza freni di Vinicio Capossela e l’inconfondibile voce di Mario Biondi ma anche mostri sacri come Antonello Venditti, icone del rap come Salmo e anime raffinate del pop italiano come Dente e Francesca Michielin, passando per un campione internazionale dell’elettronica come Paul Kalkbrenner o anche per chi proprio in Puglia è nato (Gio Evan) o cresciuto (Ermal Meta).

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle attuali normative in materia di contenimento della pandemia da Covid-19, con posti a sedere distanziati e tutte le misure di sicurezza e prevenzione necessarie (igienizzanti, misurazione febbre). Nel rispetto della nuova normativa, per accedere ai concerti è necessario essere muniti di Green Pass e non sarà possibile accettare altro tipo di certificazione.

Prevendite: www.ticketone.it

Sito ufficiale: www.lucemusicfestival.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/lucemusicfestival