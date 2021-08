“The Blues in Green”, in arrivo l’ottava edizione del Bitonto Blues Festival

Dopo un anno di fermo a causa della pandemia, il Bitonto Blues Festival torna il 4 e 5 settembre con il format “the BLUES in the GREEN”, pronto a portare a Bitonto il meglio del blues internazionale per l’ottavo anno, sotto la direzione artistica di Beppe Joe Granieri.

Per la prima volta il Bitonto Blues Festival non si terrà nel cuore del centro antico di Bitonto, ma nella meravigliosa cornice naturale del parco di Lama Balice. Il palco del BBF sarà allestito nella masseria omonima. Una scelta dall’alto valore simbolico che l’organizzazione ha fortemente voluto per lanciare un messaggio di rinnovata speranza e, non da ultimo, per garantire l’accesso al pubblico in totale sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, senza intaccare la capienza della platea.



Il programma

Il BBF sarà inaugurato sabato 4 settembre da Pasquale Aprile e la sua band. Sassofonista e cantautore di origini napoletane, dal sound aggressivo che esplode attraverso sax e voce, Aprile porta sul palco un'energia che coinvolge, presentando rivisitazioni in chiave rock-funk dei classici del blues e brani inediti.

A seguire il concerto di Gennaro Porcelli & RR Band. Da quasi vent’anni chitarrista di Edoardo Bennato e sin dagli esordi nel mondo del blues, Porcelli ha suonato con grandi star del panorama musicale internazionale, da Jon Paris a Steve Holley sino ad Eric Sardinas.



Domenica 5 settembre, invece, il grande concerto di Mike Sponza, il “guru del blues nazionale”, come definito dal Corriere della Sera, che si esibirà con la sua Big Band. Sponza presenterà brani del suo nuovo album di inediti, “Made in the Sixties!”, scritto a quattro mani insieme al leggendario autore Pete Brown e prodotto agli Abbey Road Studios di Londra. Il disco, uscito anche in vinile, è un personale omaggio del bluesman italiano agli anni Sessanta. Lo show del bluesman sarà aperto dalla Michele Biondi Blues Band, direttamente dalla Toscana.



In accordo con le attuali normative in materia di contenimento della pandemia, il Bitonto Blues Festival ha stretto una partnership con il portale nazionale Ciaotickets per consentire l’accesso e la fruizione degli spettacoli in piena sicurezza. Per assistere ai concerti gratuiti dell’ottava edizione del BBF basterà accedere alla pagina dedicata al festival sul sito di Ciaotickets: https://bit.ly/3CJWhOx, selezionare la data e il posto e generare un biglietto nominale. Sono disponibili posti singoli e posti doppi per congiunti. La prenotazione di ogni singolo posto avrà un costo di gestione di 1 euro.

Oltre che online, sarà possibile prenotare il proprio posto anche attraverso i punti vendita Ciaotickets sparsi in tutta Italia (l’elenco completo è disponibile a questo link http://www.ciaotickets.com/punti-vendita).

Chi intende prenotare a Bitonto, potrà farlo nel DM Resolution in via Tommaso Traetta 55, e nella Tabaccheria Ciocia in via Ludovico D’Angiò 55.

Per accedere all’area concerti sarà necessario esibire il ticket e il green pass personale, come richiesto dalla normativa.

Come ogni anno, tutti i live del Bitonto Blues Festival saranno trasmessi in diretta streaming internazionale, grazie alla partnership con Radio 00 e Comma 3. Sarà possibile seguire gli show su tutti i dispositivi con connessione internet, smart tv, pc, tablet e smartphone.



“Organizzare l’ottava edizione del Bitonto Blues – dichiara Beppe Granieri – è stato un percorso in salita, pieno di ostacoli. Per questo sento di ringraziare tutti gli amici imprenditori che non hanno fatto mancare il loro sostegno in qualità di sponsor, nonostante il periodo storico poco felice e l’amministrazione comunale che ha continuato a sposare la mission culturale del BBF, cofinanziandolo e sostenendolo con servizi e logistica attraverso l’ambizioso progetto Bitonto Città dei Festival. Ma soprattutto voi che sarete il vero cuore del festival. Non stiamo più nella pelle, siamo pronti. La grande festa blues sta per ricominciare”.



Il Bitonto Blues Festival è organizzato dall’associazione culturale Blu & Soci, con il sostegno del Comune di Bitonto e il patrocinio di Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio Delegazione di Bitonto, Parco delle Arti Bitonto e il sostegno artistico di Blues Made in Italy e South Italy Blues Connection.