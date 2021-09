"Riapre" a suon di jazz e ritmi africani la terrazza di Cultura Panoramica

Domani sera alle 21 “riapre” la terrazza con vista su lama Balice di Cultura Panoramica (in strada San Pietro de Castro 21, nel centro antico di Bitonto con ingresso da porta La Maya). E lo fa a suon di jazz con African Jazz Songbook, in collaborazione con Uhuru Jazz Lab. Quasi due ore di musica live per un viaggio culturale composto da note, suoni e african jazz, con Rossella Giovannelli vocals, Michele Giuliani piano rhodes e Vittorio Gallo sax.

“Siamo lieti di riaprire le danze, le porte e la vista sulla spettacolare terrazza di Cultura Panoramica con il trio musicale pugliese che s’immerge tra ritmi e suoni di radice, costruendo un ponte di sonorità trasversali a cavallo tra jazz e musica africana. Disegna immagini di un viaggio musicale multicolore, dalle atmosfere del villaggio africano fino ai locali fumosi delle periferie metropolitane, quando un tempo il jazz era una musica nera suonata per danzare”, scrive Silvia Cariello, “anima” di Cultura Panormaica.

Con la direzione musicale del pianista e compositore Michele Giuliani, nel 2015 l’Uhuru Jazz Lab ampliato da diverse collaborazioni costruisce uno spettacolo live attorno alla figura di Mandela, per parlare e cantare di libertà e integrazione tra i popoli e realizza l'album Shosholoza, Progetto Speciale Nelson Mandela edito da Digressione Music.

Nel 2017 l’ensemble pubblica due singoli musicali con la straordinaria partecipazione del sassofonista americano Sabir Mateen, registrando due brani della tradizione nero-americana e nero-africana: il celeberrimo Banana Boat Song e Lamine Gueye, un omaggio musicale dedicato alla figura di Lamine Gueye, un brano icona della cultura popolare del Senegal.

Come partecipare

Il concerto si terrà all'aperto in terrazza e non sarà richiesto il green pass. I posti sono limitati nel rispetto delle normative anti covid.

Ticket di 15 euro, stuzzichini e calice inclusi.

Info e prenotazioni al 342 0254200.