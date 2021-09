Al via stasera il Bitonto Blues Festival

Partirà questa sera l’ottava edizione del Bitonto Blues Festival, la kermesse dedicata al blues internazionale diretta da Beppe Joe Granieri e cofinanziata dal Comune di Bitonto, che si tiene quest’anno nel parco della Masseria Lama Balice.

Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, il blues è pronto a tornare a casa, con una due serate al grido del claim “the BLUES in the GREEN”, per una versione inedita del più importante festival di musica blues del Sud Italia.

Il BBF sarà inaugurato da Pasquale Aprile con la sua band. Sassofonista e cantautore di origini napoletane, dal sound aggressivo che esplode attraverso sax e voce, Aprile porta sul palco un'energia che coinvolge, presentando rivisitazioni in chiave rock-funk dei classici del blues e brani inediti.

A seguire il concerto di Gennaro Porcelli & RR Band. Da quasi vent’anni chitarrista di Edoardo Bennato e sin dagli esordi nel mondo del blues, Porcelli ha suonato con grandi star del panorama musicale internazionale, da Jon Paris a Steve Holley sino ad Eric Sardinas.

In accordo con le attuali normative in materia di contenimento della pandemia, il Bitonto Blues Festival ha stretto una partnership con il portale nazionale Ciaotickets per consentire l’accesso e la fruizione degli spettacoli in piena sicurezza. Per assistere ai concerti gratuiti dell’ottava edizione del BBF basterà accedere alla pagina dedicata al festival sul sito di Ciaotickets: https://bit.ly/3CJWhOx selezionare la data e il posto e generare un biglietto nominale. Sono disponibili posti singoli e posti doppi per congiunti. La prenotazione di ogni singolo posto avrà un costo di gestione di 1 euro.

Oltre che online, sarà possibile prenotare il proprio posto anche attraverso i punti vendita fisici Ciaotickets sparsi in tutta Italia (l’elenco completo è disponibile a questo link: http://www.ciaotickets.com/punti-vendita). Chi intende prenotare a Bitonto, può farlo nei seguenti punti vendita: DM Resolution in via Tommaso Traetta 55 (aperto anche domani) e Tabaccheria Ciocia in via Ludovico D’Angiò 55. Per accedere all’area concerti sarà necessario esibire il ticket e il green pass personale, come richiesto dalla normativa.

Tutti i live del Bitonto Blues Festival, presentati da Pierluigi Morizio, saranno trasmessi in diretta streaming internazionale grazie alla partnership con Radio 00 e Comma 3. Sarà possibile seguire gli show su tutti i dispositivi con connessione internet, smart tv, pc, tablet e smartphone.