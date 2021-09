"Ti fiabo e ti racconto", due giorni di teatro e letture dedicati all’infanzia

Torna la magia del teatro con “Ti fiabo e ti racconto”, il festival di teatro per agazzi che si svolgerà l’8 e 9 settembre a Bitonto nel parco di Villa Sylos - Cittadella del Bambino, con l’organizzazione di Teatrermitage, il sostegno del Comune di Bitonto e la collaborazione di La Valigia dei Libri e Libreria Hamelin.

Il festival ospiterà alcune tra le migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi, con tre spettacoli ispirati a testi letterari e un grande laboratorio di lettura ad alta voce e creatività che coinvolgeranno un vasto pubblico di bambini e famiglie, per tornare a ritrovarsi e a condividere preziose occasioni di arricchimento e spensieratezza.

Oltre a donare sorrisi, il festival vuole anche essere veicolo di riflessione rivolgendo un pensiero speciale a tutti coloro a cui sono negati i diritti dell’infanzia. Questa edizione è infatti dedicata ai bambini dell’Afghanistan, le cui sorti sono triste storia di questi giorni.

Il programma

È previsto un doppio appuntamento per ognuna delle due giornate.

Si comincia mercoledì 8 settembre alle 18 con lo spettacolo di narrazione La grande foresta di Francesco Niccolini e Luigi D'Elia/INTI interpretato da Luigi D'Elia. Seguirà alle 20 lo spettacolo di teatro di figura I tre porcellini, un classico delle fiabe messo in scena dal Granteatrino con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase e Chiara Bitetti, per la regia di Paolo Comentale.

Ricco anche il programma di giovedì 9 settembre che si aprirà alle 17 con il grande laboratorio Insalata di favole - Omaggio a Rodari proposto da La Valigia dei Libri di Carmelo Bacco e dalla Libreria Hamelin di Gianna Lomangino, e condotto dalle insegnanti della primaria di Bitonto Loredana Matera, Milena Saracino, Tina de Damiani, Angela Scolamacchia, Rita Mele, Marta de Bari, Mariangela Memoli, Luciana Bonasia, Francesca Ungaro, Angela Liso, Cinzia Maffei, Dominga Sblendorio, Cinzia Pastoressa, Mariangela Ruggiero, Floriana Piscopo. Collaborazione di Maria Rosaria Rosica, Chicca Moscaggiuri, Daniele Vallarella.

Alle 20, a chiudere il festival sarà ancora un classico della letteratura per l’infanzia, La storia di Hansel e Gretel del Teatro Crest con la drammaturgia di Katia Scarimbolo, interpretato da Catia Caramia, Paolo Gubello, Giuseppe Marzio, Maria Pascale e con la regia di Michelangelo Campanale.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita con prenotazione obbligatoria (per telefono ai numeri 340 8643487 e 080 374 0636 o di persona alla Libreria Hamelin in via Ludovico D′Angiò 9 a Bitonto.

Sarà rispettato il protocollo di sicurezza anti covid e l’accesso all’area eventi sarà con green pass dai 12 anni in su.

Informazioni disponibili sul sito www.tifiaboetiracconto.it o al 340 8643487.