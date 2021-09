Bitonto Opera Festival, partenza rimandata. Il programma

Dopo il successo registrato dall’Elisir d’Amore con Gianni Ciardo e dai Carmina Burana eseguiti dall’orchestra MusicaInGioco, riparte il Bitonto Opera Festival. La diciottesima edizione della rassegna promossa dall’associazione socioculturale La Macina propone tre nuovi appuntamenti, ospitati nel Chiostro del Seminario vescovile di Bitonto.

La manifestazione dedicata alla musica lirica, inserita nel cartellone di settembre Bitonto Città dei Festival, presenta un programma variegato, capace di soddisfare tutte le fasce di pubblico.

Il primo evento programmato per questa sera (“Metti un po' di musica di... Nino Rota, Ennio Morricone, Astor Piazzolla” in compagnia dei Regly Brass Quintet) è rinviato a data da stabilire per rispetto del lutto cittadino proclamato per oggi in occasione dei funerali del 41enne Paolo Caprio.

IL PROGRAMMA

Venerdì 10 alle 20.30: “Tra Poesia e Musica”

Attraverso i testi e le musiche più conosciute del repertorio classico italiano e napoletano, la voce del soprano Anna Lacassia, accompagnata dal quartetto Gershwin e dal maestro Emanuele Petruzzella al pianoforte, offrirà al pubblico una serata all'insegna delle musiche che hanno reso la nostra canzone conosciuta in tutto il mondo. Ospite della serata la poetessa bitontina Angela Aniello.

Sabato 11 alle 20.30: “Concerto sotto le stelle”

Con i soli e il Coro del Bitonto Opera Festival, accompagnati al pianoforte dal maestro Emanuele Petruzzella, al flauto da Pietro Doronzo e al violino da Alessandro Fiore, si ripercorreranno le pagine più conosciute della storia dell’opera italiana.

Le voci di artisti locali e non guideranno il pubblico in un tour da Puccini a Verdi, da Mozart a Donizetti, ripercorrendo le opere e gli amori tra le pagine più conosciute della storia dell’opera italiana.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma con obbligo di prenotazione. Per riservare il proprio posto, contattare i numeri 339 1175513 e 328 8930349.