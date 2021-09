Burlesque e mistero ne “La Nuit Fatale” di Okiko The Drama Company

La compagnia teatrale bitontina Okiko The Drama Company debutterà sabato 11 settembre al Garagesound di Bari con una produzione inedita, “La Nuit Fatale”, diretta dal regista Piergiorgio Meola e scritta in collaborazione con l’attore Emanuele Licinio.

Lo spettacolo sarà portato in scena in due turni: alle 19.30 e alle 22. A pochi giorni dal debutto, la compagnia ha già avuto ottimi riscontri da parte del pubblico. «Sono rimasti solo pochi posti disponibili, che è ancora possibile prenotare – fa sapere Meola, direttore artistico della compagnia e regista – e questo ci mette molta carica. Siamo emozionati all’idea di ritornare in scena dopo un lungo periodo di stop per via della pandemia, che non ha per nulla spento la nostra arte, il sogno in cui continuiamo a credere».

“La Nuit Fatale” porta con sé tante novità, a partire dalle coreografie travolgenti e mozzafiato create dalla coreografa e ballerina Magda Brown, che si mescoleranno con le voci di artisti peccaminosi che incarneranno i vizi e le bramosie che fanno parte dell’essere umano.

Mark, uno dei principali protagonisti, aprirà le porte del suo teatro a luci rosse, il Bovary2000 dove, appunto, è ambientato lo spettacolo, e condurrà il pubblico in un viaggio sensuale alla scoperta di pandora e dei suoi volti peccaminosi, quelli delle sette fatali labbra rosse: Yvette, Amandine, Bondlaire, Clorinda, Samantha, Colette e Odialisque.

«Questo spettacolo nasce dalla voglia di ritornare a stupire, di metterci in gioco su altri aspetti artistici come quello della danza e del movimento corporeo. Abbiamo voluto riaprire le porte del Bovary2000, una delle nostre produzioni che ha avuto molto successo, perché pensiamo che il pubblico abbia bisogno di leggerezza e grinta, che da troppo tempo sono state freezate per i motivi che tutti conosciamo».

Dunque, si tratta di un mix di burlesque e mistero, uno spettacolo leggero e travolgente che tratterà di una forma particolare d’amore, sentimento che è file rouge della compagnia.

Si parlerà di «Un amore insolito che si spoglia dei veli del romanticismo e trasporta in quelli dell’eros. Vivere la propria sessualità senza inibizioni, in modo appagante, equilibrato e soprattutto libero da una visione che ancora oggi addita ciò che è erotico come volgare».

È questo l’importante messaggio de “La Nuit Fatale”, sottolineato dal regista e dalla vicepresidente e attrice della compagnia Rosa Masellis. «Il sesso – dice – viene visto dalla nostra cultura come un peccato e, allora, che ognuno di noi sia libero di peccare, di mettersi a nudo, di spogliarsi dei preconcetti e da quegli schemi culturali, a volte gretti, che ancora educano generazioni Z e lasciano bloccare le generazioni X all’interno di tabù che andrebbero sfatati senza vergogna, senza paura».

L’appuntamento è per l’11 settembre al Garagesound in via Mauro Amoruso 62/7B a Bari. Maggiori informazioni sui profili social di Okiko The Drama Company.