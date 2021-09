In arrivo i nuovi appuntamenti di "Ti Fiabo e Ti racconto". Il programma

Dopo il grande successo registrato nella prima giornata, continuano gli appuntamenti del festival Ti Fiabo e Ti Racconto nella bellissima Villa Sylos - La Cittadella del Bambino a Bitonto. La rassegna è organizzata da Teatrermitage con il sostegno del Comune di Bitonto e la collaborazione de La Valigia dei Libri e della Libreria Hamelin.

In programma ci sono due nuove date.

Domani alle 20 andrà in scena ancora un classico della letteratura per l’infanzia che incanterà anche i più piccoli, I tre porcellini, spettacolo per attori e pupazzi proposto dal Granteatrino con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase e Chiara Bitetti. Le scene sono di Anna Chiara Castellano Visaggi e i burattini e pupazzi di Lucrezia Tritone. Regia di Paolo Comentale.

Protagonisti della fiaba sono un lupo allergico e canterino, una gazza che predice il futuro a prezzi modici, due uccellini innamorati persi e, alla fine, i tre porcellini. Pupazzi animati a vista da sembrare veri, musiche e canzoni coinvolgenti, case e casette che si montano e si smontano in scena sotto gli occhi divertiti degli spettatori e tanto altro ancora.

Il festival si concluderà in bellezza martedì 14 settembre alle 18, con un piccolo gioiello di narrazione. In scena lo spettacolo vincitore dell’Eolo Awards: La Grande Foresta. I testi sono di Francesco Niccolini e Luigi D'Elia della Compagnia INTI, la regia di Francesco Niccolini.

In un piccolo paese senza nome un bambino cresce tra scuola, casa e un grande bosco.

Vuole crescere e diventare un cacciatore, come suo nonno. Nel bosco si nasconde un lupo, antico come una leggenda e un giorno il bambino e il nonno dovranno mettersi sulle sue tracce. Qualcosa nel bosco, alla fine del tempo, nell’odore del lupo, aspetta tutti e tre.

La partecipazione agli eventi è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Informazioni disponibili sul sito www.tifiaboetiracconto.it o al numero 340 8643487.