Tullio De Piscopo infiamma il Beat Onto Jazz Festival

Beat Onto Jazz Festival sold out, ieri sera, per la gran chiusura nel parco di Masseria Lama Balice, con un big assoluto della musica: Tullio De Piscopo. Energia contagiosa, ritmo nel sangue, napoletano nel midollo e vera leggenda della batteria, cantautore e percussionista eclettico, si conferma una forza della natura a dispetto dei suoi 75 anni.

Con lui, sul palco allestito nel mezzo dello scenario naturale della lama, due musicisti strepitosi – Dado Moroni al pianoforte e Aldo Zunino al contrabbasso – in un’inedita formazione a tre, “The Trio around Pino”, per celebrare un altro gigante della musica, Pino Daniele, “un nostro fratello in blues” come l’ha definito De Piscopo nel video messaggio girato ieri a Bitonto, a poche ore dallo show. Lui, che con Pino Daniele ha condiviso la passione per la musica e una lunga amicizia, culminata nel tour mondiale del 2012, ha infiammato la platea del BeatOnto Jazz Festival con brani di Pino Daniele, alcuni pezzi scritti a quattro mani e incursioni nel jazz americano.

“Un concerto all’insegna dell’amore, l’amore che vogliamo dare a tutti, perché si è ripreso a suonare e quindi la musica ancora una volta ci salva, perché la musica è ‘a vita”, come ha detto lui stesso salutando i fan nel video messaggio girato sul balcone della Masseria Lama Balice, con vista panoramica sul palco immerso nel verde.