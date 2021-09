FlataTùm, stasera la musica arriva da Salerno

Il viaggio in musica della sesta edizione di FlataTùm, il festival bandistico nazionale della città di Bitonto, riparte stasera dalla Campania. Protagonista della seconda serata della rassegna organizzata dall'associazione musicale culturale “Davide delle Cese” sarà il Gran Concerto Bandistico “D’Amato-Cardaropoli” città di Bracigliano (Salerno).

Il complesso, diretto dal maestro cav. gr. uff. Carmine Santaniello, si esibirà in una breve parata nel centro città alle 18.30, per poi eseguire alcune marce a piè fermo alle 19 in piazza Cavour. Alle 20.30 raggiungerà il chiostro del Seminario vescovile per un concerto lirico sinfonico dedicato al compositore Gioachino Rossini, ma anche ai grandi compositori italiani del melodramma: Verdi, Puccini e Bellini.

Grande la storia della formazione e in particolare del suo direttore, ora alla guida del conservatorio più antico del mondo, con una grandissima valenza culturale: il conservatorio di musica San Pietro al Majella di Napoli. Il maestro Carmine Santaniello vanta infatti una lunga esperienza nell'ambito dell'insegnamento e un importante curriculum da concertista. La sua passione e profonda conoscenza della “Strumentazione per banda”, lo ha portato nel 2011 ad abbracciare proprio l'orchestra di fiati Città di Bracigliano, creata dall'associazione Armenia 2006.

La banda ospitata da FlataTùm è composta da giovani musicisti, in larghissima parte originari proprio del comune del salernitano. Dopo il diploma in conservatorio, i ragazzi hanno così l'opportunità di crescere, lavorare e fare esperienza.

Per poter assistere al loro concerto, ad ingresso gratuito, è necessaria la prenotazione. Per riservare un posto, si può telefonare o inviare un messaggio whatsapp ai numeri 347 5422371 e 340 3171507, o inviare un’e-mail agli indirizzi info@dellecese.it o vvdesantis@dellecese.it . In entrambi i casi occorrerà fornire i propri dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza.

Per accedere all’area concerto sarà inoltre necessario esibire il green pass o il risultato del tampone con esito negativo, effettuato entro le 48 ore precedenti all’evento.

Con le stesse modalità, sarà possibile prenotare anche per gli eventi, sempre gratuiti, della Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri - sezione di Altamura in programma domani, e dei Ferrandina Sax Quartet e degli Swingati Bros in concerto martedì, sempre nel chiostro del Seminario vescovile.