L'energia della Fanfara di Altamura per la terza serata di FlataTùm

Per FlataTùm, il festival bandistico nazionale della città di Bitonto, è ormai un'ospite imprescindibile. Anche per questa sesta edizione, l'associazione musicale culturale “Davide delle Cese” non rinuncia all'energia della Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Altamura. La banda sarà protagonista del terzo appuntamento della rassegna, in programma questa sera.

La breve parata delle 19 si concluderà in piazza Marconi per l’omaggio ai caduti. Il concerto di marce militari, canzoni bersagliesche e musiche di vario genere si terrà poi alle 20.30 nel chiostro del Seminario vescovile.

Nata circa quindici anni fa per volontà del capo fanfara Michele Castellano, la Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Altamura è composta attualmente da 30 elementi che, avendo in comune l’amore per le piume e lo spirito bersaglieresco, nonché l’amore per la musica, vantano ad oggi oltre 400 presenze a manifestazioni per la maggior parte a fini patriottici e vari raduni. Grazie alla vicina presenza del 7° Reggimento Bersaglieri, si avvale principalmente di ragazzi congedati dal vicino Reggimento.

Oltre ad avere un vasto repertorio di pezzi tradizionali bersagliereschi, vanta la possibilità di eseguire anche una serie di brani di musica leggera, proposti ai concerti per rendere l’ascolto ancora più piacevole. La fanfara di Altamura è intervenuta a quasi tutti i raduni nazionali, primeggiando tra tutte le formazioni presenti.

Per l’evento, ad ingresso gratuito, è obbligatoria la prenotazione. Per riservare un posto, è possibile telefonare o inviare un messaggio whatsapp ai numeri 347 5422371 e 340 3171507, o inviare un’e-mail agli indirizzi info@dellecese.it o vvdesantis@dellecese.it . In entrambi i casi occorrerà fornire i propri dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza.

Per accedere all’area concerto sarà inoltre necessario esibire il green pass o il risultato del tampone con esito negativo, effettuato entro le 48 ore precedenti all’evento.

Allo stesso modo, ci si potrà assicurare la partecipazione al gran finale di FlataTùm, in programma domani sera nel chiostro del Seminario vescovile. Protagonisti della serata saranno i Ferrandina Sax Quartet e i Swingati Bros.