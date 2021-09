Sonorità classiche, jazz, swing, pop e persino rock. La quattro giorni della sesta edizione di FlataTùm ha risposto davvero a tutti i gusti del pubblico, dimostrando ancora che le bande e le orchestre di fiati e percussioni possono affascinare grandi e piccini.

“Tradizione e sperimentazione”: questo il mantra del festival bandistico nazionale della città di Bitonto, rispettato anche nell'edizione 2021, la prima dopo lo stop causato dalla pandemia. E la ripresa è stata davvero dolce. Nonostante le limitazioni per contenere i contagi, gli eventi organizzati dall'associazione musicale culturale “Davide delle Cese” hanno registrato il sold-out. Ad accorrere, prima al teatro Traetta e poi al chiostro del Seminario vescovile, tantissimi bitontini ma anche pubblico da tutte le province pugliesi, oltre a 36 spettatori provenienti da fuori regione.

L'affetto riservato il primo giorno alle Soundgirls, dirette dal maestro Michele Consueto, è stato confermato nei giorni successivi per il Gran Concerto Bandistico “D’Amato-Cardaropoli” città di Bracigliano (Salerno) diretto dal maestro cav. gr. uff. Carmine Santaniello e per la Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri - sezione di Altamura, seguiti anche nelle loro parate nel centro cittadino. Finale con il botto poi, con i Ferrandina Sax Quartet e gli Swingati Bros, che con la loro energia hanno fatto cantare e ballare tutti.

“È stata un'edizione molto soddisfacente – ha commentato il direttore artistico di FlataTùm Vito Vittorio Desantis – e non solo in termini di partecipazione. Questa quattro giorni è servita soprattutto a noi dello staff, per ricementare lo spirito di gruppo dopo questi lunghi mesi di pandemia”.

Il festival bandistico della città di Bitonto ha potuto inoltre porre le basi per creare una rete tra analoghe rassegne nei comuni vicini. Alla conferenza di presentazione hanno partecipato infatti i maestri Aldo Caputo, direttore artistico della rassegna musicale “A Tubo!” città di Corato, e Pietro Chiaromonte, presidente del Festival “Bandalarga” di Conversano.

“La situazione musicale è già complessa di suo – ha dichiarato Caputo – e la pandemia ha ancora di più acuito le difficoltà. Diventa quindi necessario per noi direttori e operatori di piccoli festival collaborare, per far crescere le nostre realtà”.

Obiettivo delle rassegne è avvicinare quante più persone e soprattutto i giovani al mondo delle bande, che è passato, presente e futuro.

“Per questo – è il pensiero di Chiaromonte – abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, soprattutto della scuola. Ma anche delle amministrazioni che purtroppo ci stanno dimenticando. Anni fa, quasi tutti i paesi in Puglia avevano il maestro municipale della banda cittadina. Tantissima gente frequentava i corsi e tanti di loro sono diventati anche grandi solisti, grandi maestri e grandi interpreti della musica”.