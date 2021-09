“Gli Eneadi” in scena al Traetta, viaggio da Virgilio ai migranti di oggi

Domani alle 18.30, nell’ambito dell’ottava edizione del festival “www.Shakespere - week with william shakespeare”, la Compagnia del Sole porta in scena al teatro Traetta lo spettacolo per adulti e ragazzi (a partire dai 12 anni) Gli Eneadi. Il viaggio. Tratto dall’Eneide di Virgilio con adattamento e regia di Marinella Anaclerio, è interpretato da Antonella Carone e Domenico Piscopo con interventi video di Giuseppe Magrone.

Un uomo e una donna danno voce e cuore ai personaggi protagonisti dell’Eneide, opera tanto amata da Shakespeare, fonte di ispirazione per molte sue opere, trascinando la platea in un viaggio che continua a ripetersi, in condizioni sempre più disperate ai giorni nostri. Una riflessione che unisce il testo antico all’urgenza dell’attualità scegliendo i passaggi fondamentali del poema che rimandano ai temi delle migrazioni odierne e che risuonano nelle musiche realizzate dall’orchestra di Piazza Vittorio.

Lo spettacolo nasce dal lavoro realizzato sull’Eneide da Marinella Anaclerio e Flavio Albanese nel 2004 con un gruppo di attori in una sala prove all’Esquilino a Roma, quartiere storico dell’immigrazione, realizzando un progetto internazionale. Virgilio, all’indomani dell’esproprio delle sue terre e della perdita di tutto quello che era appartenuto alla sua famiglia, si ritrovò a dover cantare le lodi di colui che l’aveva espropriato, togliendo la dimora ai suoi “Penati”, dunque togliendogli con la destra molto più di ciò che gli aveva dato con la sinistra. Il poeta creò un cortocircuito tra la narrazione epica e l’esperienza personale, trasmutandola in un’altissima riflessione sulla storia delle civiltà, facendo di Enea “profugo per volere del fato” un vero e proprio profeta, il Pater Patriae. Il testo dello spettacolo, allo stesso modo, è nato dal cortocircuito tra il poema virgiliano e storie di migranti raccolte nei centri di prima accoglienza romani tra il 2003 e 2004. Quello che andrà in scena domani al teatro Traetta di Bitonto è uno spettacolo nuovo, riadattato alla luce di queste esperienze e portato in scena in una forma più agile, destinata ad un pubblico eterogeneo che spazia dai giovanissimi a spettatori più esperto.

L’Eneide è anche un’occasione per ricordare che al momento esistono circa settanta conflitti in atto sul pianeta, che coinvolgono circa ottocento milizie e settanta milioni di profughi. Enea e gli Eneadi sono tra loro. Il loro regno abita già nella casa del futuro.

Info e botteghino: info@fattidarte.org - 080 3743487 / 345 610 1411 / 348 3797668.

Costo del biglietto d’ingresso: 10 euro.