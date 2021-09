Matteo Palermo live con la sua band a Bitonto

Tornano ad esibirsi nella rassegna “Not(t)e di Musica” Speciale Estate 2021”, iniziativa organizzata dal Comune di Bitonto, gli artisti di Asteria Space, realtà bitontina impegnata nella promozione di talenti pugliesi. Rientrato in Puglia da poco più di due settimane, dopo aver calcato il palco dell’Ariston partecipando al Sanremo Rock Festival insieme alla sua band, sarà Matteo Palermo ad esibirsi a Bitonto giovedì 30 settembre.

A partire dalle 21, il cantautore e chitarrista terrà un concerto a largo Teatro. A fare da sfondo all’evento “A coffee with Nietzsche Live Session” sarà la suggestiva facciata del teatro Traetta. Con Matteo Palermo suoneranno Domenico Colangelo (basso), Stefano Ninni (batteria), Vincenzo Bari (chitarra) e Ka Biase (cori) in un concerto di brani inediti del cantautore tratti dal suo disco “A coffee with Nietzsche”.

“A Coffee with Nietzsche” è la title track del nuovo EP di Matteo Palermo, un brano che racconta l’incontro immaginario tra l’artista e il famoso filosofo tedesco, iniziando con un episodio tratto dalla biografia del filosofo. Per strada l’artista nota Nietzsche che abbraccia un cavallo piangendo perché il cocchiere lo picchiava. Questo lo invita a prendere un caffè chiedendogli spiegazioni sulla sua reazione e così inizia una discussione sul rapporto tra uomo e natura, toccando temi come la morte di Dio, il ciclo ripetitivo delle cose della vita, il superuomo. Questo singolo è stato scritto per lanciare un messaggio alla società sempre più protesa e ricercare modelli e/o algoritmi perfetti. Una sorta di ritorno alla semplice umanità. “A Coffee with Nietzsche” è distribuito da Tunecore USA e vanta gli arrangiamenti e la composizione di Matteo Palermo, che è anche produttore, e Francesco Valentino. Hanno suonato: Matteo Palermo (voci & chitarre), Domenico Colangelo (Basso), Stefano Ninni (Batteria), Francesco Valentino (synth).

Matteo Palermo nasce nel 1981 a Grumo Appula (Bari). All’età di 15 anni inizia lo studio della chitarra folk-elettrico con il maestro Nicola Lopez. Dopo un anno di studio inizia l’esperienza live in band locali e progetti giovanili. Negli anni si specializza in chitarra rock, blues fino ad arrivare negli ultimi anni allo stile gipsy jazz del sempre eterno Django Reinhardt. Molti sono i live alle spalle. Tra il 2007 e il 2012 Matteo Palermo è stato membro della band rock Z.E.D con la quale ha inciso un album in lingua inglese di 12 tracce “On my Way”. Un singolo “So Great” prodotto dalla Sud Sonic, un singolo in lingua italiana “Attimi”. Nel 2009, gli Z.E.D si aggiudicano il premio nazionale della musica Mimmo Bucci, con il brano “Emozioni” scritto da Matteo Palermo. Nel 2010 Matteo Palermo apre un concerto del grande Eric Martin, cantante della band americana MR Big. A luglio è ospite del Lecce Art Festival, in diretta su Rai 1, con il brano “Attimi”. Nel 2011 apre il concerto di Uli John Roth, storico chitarrista degli Scorpions. Nello stesso anno il brano “80’s speed” scritto da Matteo Palermo viene selezionato come sigla per una trasmissione motociclistica sul digitale terrestre. Nel 2012, sempre con la band Z.E.D, apre il concertone di capodanno a Bari di Elio e le storie tese. Abbandonato il progetto Z.E.D, Matteo Palermo si occupa di scrittura, arrangiamento e composizione. Il 22 settembre 2017 ha pubblicato il suo primo singolo da solista Land Star distribuito su tutti gli stores digitali mondiali. Il 20 agosto 2019 ha pubblicato il suo primo EP “A coffee with Nietzsche”.

Il concerto in largo Teatro a Bitonto è ad ingresso libero.

È possibile ascoltare il disco “A coffee with Nietzsche” a questo link.