Costantino Carrara, da Mariotto a Matera nei panni di James Bond

Dai video girati nella cameretta ad una premiere mondiale per presentare il suo ultimo cortometraggio. Ne ha fatta di strada Costantino Carrara, pianista e compositore originario di Mariotto, classe 1997, famoso ormai in tutto il mondo con oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube.

La sua passione per la musica nasce in seguito ad un regalo dei nonni: una tastiera per imparare a suonare. Costantino non perde l'occasione e a 12 anni comincia a prendere lezioni di pianoforte. Nel 2011, a soli 14 anni, apre un canale YouTube e inizia a caricare i suoi primi video. Da lì la sua carriera è tutta in discesa: affina le capacità di arrangiatore impegnandosi nei musical a scuola, si laurea con lode in Pianoforte Jazz al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e ottiene consensi dai più grandi musicisti del momento. I Coldplay condividono sui loro social la perfomance del pianista mariottano, che aveva riarrangiato un loro pezzo famoso, e ottiene consensi dai Bastille e Giovanni Allevi.

Il suo più grande talento è stato quello di far arrivare la sua musica in tutto mondo, sfruttando le enormi potenzialità della rete e delle nuove piattaforme social: i suoi spettacoli in live streaming sono trasmessi su YouTube, Facebook, Instagram e Bilibili (la più grande piattaforma video in Cina) con una media di 100mila utenti connessi contemporaneamente.

Nel 2016 si lancia in un progetto ambizioso, WildPianos, con l'obiettivo di portare un pianoforte a coda in luoghi inesplorati. Partner internazionali come Yamaha Music sostengono la sua visione artistica e Costantino Carrara riesce a suonare perfino in un canyon islandese, per il lancio dell'ottava stagione de "Il Trono di Spade".

Il suo canale YouTube conta ad oggi 775mila iscritti e 154 milioni di visualizzazioni. La sua musica è molto apprezzata soprattutto all’estero, per questo il giovane musicista è sempre in giro per il mondo. Nel 2019 è stato impegnato in un tour in Cina, mentre ha già suonato per due volte all’Elbphilharmonie di Amburgo, tempio della musica dove si è esibito con Rita Ora e i Bastille.

È da poco tornato da Bratislava, dove ha presentato un’esclusiva versione orchestrale della sua ultima fatica musicale, disponibile su YouTube e sul suo canale Instagram. Costantino si è messo di nuovo in gioco, indossando i panni di James Bond per girare un corto proprio a Matera, nelle stesse location in cui Daniel Craig ha interpretato 007 per l'ultimo film della saga. Il video di "No time to die - Llicense to play Piano", che sarà lanciato su Youtube oggi alle 19, è stato anticipato da un'anteprima mondiale, aperta al pubblico, proprio nella Città dei Sassi, al CineTeatro comunale “Gerardo Guerrieri”, con introduzione della giornalista Bianca Chiriatti.

Si tratta – come spiega Costantino – di un cortometraggio musicale in cui propone un personale arrangiamento del brano di Billie Eilish e Hans Zimmer, colonna sonora dell’ultimo «007». In questa ultima fatica, il pianista di Mariotto non veste solo i panni del musicista ma anche del produttore, poiché si è occupato personalmente, affiancato dal suo team tedesco, di alcune fasi della realizzazione e del montaggio.

“Tutto è curato nei minimi dettagli: lo «007» barese, insieme ad una talentuosa Bond girl, deve difendere la Città dei Sassi da un misterioso attacco, e dopo un folle inseguimento a bordo della vera auto di Bond, equipaggiata con missili e mitragliatrici estraibili all’occorrenza, arriva sul sagrato del Convento di Sant’Agostino, location del film con Daniel Craig, dove trova il suo pianoforte a coda ad aspettarlo. Ma non sa che proprio quel piano è magia ma allo stesso tempo minaccia, in quanto pronto ad esplodere e a distruggere la città”, spiega un comunicato stampa.

Nel trailer di pochi secondi, visibile sui suoi canali social, s’ intravede la potenza e l'eleganza della musica di Carrara, in cui armonia e forza si fondono proprio lì dove nasce la magia: al pianoforte, creata dalle mani di un giovane artista che è riuscito a trasformare la sua passione in qualcosa di più grande: una carriera mondiale.