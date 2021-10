Asteria Space porta gli artisti pugliesi in Portogallo

Presentare talenti musicali pugliesi a produttori, etichette, manager e direttori di festival provenienti da tutto il mondo sarà la mission del progetto Asteria Space NetWO...MEX, vincitore dell’avviso pubblico del Teatro Pubblico Pugliese per la presentazione di progetti d’internazionalizzazione da programmare durante Womex 2021.

L’agenzia bitontina Asteria Space, specializzata nella promozione di talenti del territorio e già vincitrice del Bando PIN della Regione Puglia nel 2018, è stata selezionata per partecipare, dal 27 al 31 ottobre, alla trasferta di Puglia Sounds in Portogallo che si svolgerà nell’ambito della Programmazione Puglia Sounds Export 2021 (Regione Puglia FSC 2014-2020 Patto per la Puglia Investiamo nel vostro futuro).

Puglia Sounds parteciperà alla prossima edizione del Womex (Porto, Portogallo, 27-31 ottobre 2021), uno tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla musica proveniente da tutto il mondo, che riparte con un’edizione in presenza dopo la pausa dovuta alla crisi pandemica. Il Worldwide Music Expo è il più grande incontro internazionale di world music: cinque giorni di fiera, conferenze, film, networking e showcase.

Asteria Space, che ha sede a Bitonto in piazza Aldo Moro 25, ha preso parte all’avviso del Teatro Pubblico Pugliese per acquisire proposte progettuali d’internazionalizzazione del sistema musicale pugliese, con l’obiettivo di potenziare l’attrattività e il posizionamento del “marchio” Puglia sulla scena internazionale mediante la partecipazione al Womex 2021.

Presentando il progetto "Asteria Space NetWO...MEX", l’agenzia di Alessandra Savino sarà presente negli stand targati Puglia Sounds al Womex di Porto. La missione in Portogallo si propone di rappresentare musicisti, compositori e cantautori della nostra regione suddivisi per generi musicali, spaziando dal rock al jazz, al pop. L’obiettivo sarà creare un'agenda di appuntamenti con produttori, etichette discografiche, manager, radio, organizzatori di eventi, presenti con stand durante la fiera. Appuntamenti che saranno finalizzati a presentare gli artisti pugliesi del portfolio di Asteria Space attraverso materiale promozionale sia online che offline. Avvalendosi dell'ausilio di un pc portatile o tablet, verranno mostrati videoclip e trailer musicali realizzati in location pugliesi di valore storico architettonico o che tramandano tradizioni locali attraverso brani e musica scritti da artisti della nostra stessa regione. Altri materiali di supporto saranno rassegne stampa e copie di dischi. Agli addetti ai lavori interessati, inoltre, verrà offerto un pacchetto di una rassegna di concerti in streaming degli artisti pugliesi rappresentati, la cui fruizione sarà esclusiva e riservata ed includerà anche l'incontro a distanza (tramite piattaforma Zoom) con gli artisti a fine concerto.

La trasferta dello staff di Asteria Space al Womex avrà anche lo scopo di estendere la propria rete di partnership e media partnership a livello internazionale, attraverso una mirata attività di networking. Di qui il titolo del progetto d’internazionalizzazione Asteria Space NetWO...MEX. La fiera sarà il luogo ideale per un confronto con realtà legate al mondo della musica provenienti da tutto il mondo, a cui proporre collaborazioni, scambi di servizi e coproduzioni.

Diversi gli artisti che saranno presentati da Asteria Space al Womex 2021 in Portogallo. Tra questi Matteo Palermo per la categoria rock, finalista al Sanremo Rock Festival 2021, autore del disco “A Coffee with Netzsche” che include brani in inglese e con un nuovo singolo in pubblicazione. La proposta jazz riguarda gli Homemade Duo di Giuseppe Pinto (tromba) e Antonio Simone (pianoforte), con il loro originale progetto discografico “Our Time” che affronta un tema d’interesse mondiale come il Climate Change. Nel portfolio che Asteria Space proporrà al Womex anche Pietro Verna e Pier Dragone, due dei cantautori più produttivi e rappresentativi della nostra regione, emblema pugliese dei testi e della musica italiana inedita da promuovere all’estero. Completa e arricchisce la proposta internazionale di Asteria Space il duo composto da Daria Falco (voce e tamburi) e Bruno Galeone (fisarmonica e pianoforte) con il progetto di world music “d’Accordo”. Un viaggio cantato e musicato spaziando dal Messico e arrivando a Cuba, che tocca la Francia e prosegue per la Romania e la Serbia, rientrando nel Sud Italia per ripartire ancora e sempre in musica verso il meraviglioso viaggio della vita.