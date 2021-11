All Together Now, buona la prima per il bitontino Nino Schettini

C'è anche un po’ di Bitonto ad All Together Now, il game-show musicale di Canale 5. La prima puntata della quarta edizione è andata in onda ieri sera. Nel programma, condotto ancora una volta da Michelle Hunziker, fra i 14 concorrenti c'è il 40enne bitontino Gaetano (per tutti Nino) Schettini, che si è distinto per la sua calda e potente voce black.

Nino, titolare di una palestra proprio a Bitonto, coltiva la passione per la musica da sempre. Ha già raggiunto importanti soddisfazioni nel suo percorso artistico. A marzo scorso, infatti, ha trionfato nella kermesse "Sanremo Jubox" che si è tenuta nella Città dei Fiori in contemporanea al festival più famoso di Italia. Il cantante bitontino ha conquistato il primo posto assoluto nella finalissima con la sua versione di "Higher ground" di Stevie Wonder, catturando l'attenzione e il voto della giuria e sbaragliando tutti gli altri cantanti emergenti.

Ad All Together Now, tuttavia, non dovrà solo riuscire a conquistare l'approvazione della giuria d'eccellenza formata da Anna Tatangelo, Rita Pavone, Francesco Renga e J-Ax, ma anche il favore del Muro degli Esperti in cui siedono 100 esperti, appunto, di musica a vario titolo.

Nino dovrà vincere la gara contro gli altri 13 concorrenti per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101. In palio anche un ulteriore premio di 15mila euro, offerto dallo sponsor del programma.

Non basterà la bella voce per aggiudicarsi il primo posto, ma servirà anche la personalità, perché nel game-show di Canale 5 i giurati sono chiamati anche a valutare carattere, look e simpatia. Solo il concorrente che sarà così convincente da spingere gli esperti del Muro ad alzarsi e a cantare insieme, avrà la possibilità di proseguire nella gara musicale senza finire tra i due meno votati e rischiare lo spareggio e l'eventuale eliminazione.

Nello spot di presentazione del programma, prodotto da Endemol, Nino Schettini ha raccontato a Michelle Hunziker di "vivere per la musica" e di "cantare da sempre". Con la sua spontaneità e simpatia è riuscito a strappare un sorriso alla conduttrice del programma e ad attirare l'attenzione degli spettatori.

Ma è stato nella puntata di ieri, la prima della quarta edizione, che il cantante bitontino ha davvero mostrato le sue qualità. Nel video di presentazione prima dell'esibizione, Nino ha ricordato il concittadino e suo grande amico Ciccio Marrone, il 29enne scomparso pochi mesi fa a causa del Covid-19. Un momento di forte emozione che, però, non ha condizionato la sua perfomance davanti al Muro dei 100.

Il cantante bitontino ha convinto quasi tutti gli esperti del Muro ad alzarsi e a cantare con lui la sua emozionante versione di "Human", ricevendo anche complimenti da tutti i giudici. Unico perplesso Francesco Renga, che gli ha tolto 3 punti lasciandolo a quota 84. Un risultato, tuttavia, più che soddisfacente, che permette a Nino di passare indenne la prima puntata e di gareggiare anche domenica prossima.