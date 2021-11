"All Together Now", continua l'avventura del bitontino Nino Schettini

Continua l'ascesa musicale di Nino Schettini, voce black del panorama musicale bitontino, che sta partecipando come concorrente al game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, "All Together Now".

Dopo aver superato indenne la prima puntata la scorsa settimana, il cantante bitontino è riuscito nuovamente, ieri sera, a convincere il muro dei 100 esperti e i 4 componenti della giuria. La scorsa perfomance, con il brano "Human", aveva già sorpreso spettatori e guirati, e portato Nino a raggiungere 84 voti e ad evitare lo scontro finale con un altro concorrente. Tuttavia, Anna Tatangelo (uno dei quattro giurati d'eccellenza) l'aveva definito "bravo ma poco convinto".

Per l'esibizione di ieri, invece, il cantante ha deciso di portare un pezzo italiano, "Con le mani" di Zucchero. Si è esercitato molto per essere all'altezza della gara, anche allenandosi fisicamente nella palestra di cui è titolare a Bitonto, e dichiarando nella presentazione iniziale: "Voglio stupire ancora di più e dimostrare che posso anche io essere da 100". La perfomance, molto più convincente di quella della prima puntata, è riuscita a far alzare in piedi 85 giurati su 100 e a fargli ottenere l'apprezzamento anche della giuria.

Francesco Renga ha confermato il voto, non volendo né aggiungere né sottrarre punti a Nino Schettini, così come Rita Pavone. Dello stesso parere Anna Tatangelo, che ha trovato il cantante "molto più rilassato e convincente". J-Ax, invece, ha voluto premiarlo aggiungendo due punti al risultato ottenuto, che si è assestato su 87 punti, perché nel pezzo "ha sentito la sua personalità".

Apprezzamenti anche dal muro, in particolare dal comico Andrea Agresti: "È uno dei miei tre preferiti, se potessi gli darei punti in più".