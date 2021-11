All Together Now, big Nino passa anche la terza

Continua l’avventura del bitontino Gaetano (Nino) Schettini ad All Together Now. È lui stesso ad annunciarlo, con un post facebook notturno: “Grazie per il calore e l'affetto dimostrato. Ed ora, quarto set!”.

Big Nino ha strappato ieri sera il pass per la prossima puntata del game show musicale di Canale 5. Saranno sei in tutto, più due speciali dedicate ai più piccoli. Il cantante bitontino ha superato il giro di boa grazie all’interpretazione intensa di un pezzo intimo e difficile, la splendida “Chiamami ancora amore” del maestro Vecchioni.

La cerchia dei suoi fan di sempre, quelli che conoscono bene la sua grande voce e il suo grande cuore e sono incollati alla tv ormai da tre domeniche sera, si va allargando. Prima fra tutti, la conduttrice Michelle Hunziker che non fa mistero della sua simpatia per Nino. Ieri ha esordito con i complimenti per la sua eleganza in abito nero e gilet, e a fine esibizione si è lasciata andare ad un “Mi hai fatto venire il brividino”.

Il muro dei cento (cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo) gli ha dato 81, ma i quattro giurati vip gliene hanno tolti 6.

Questa volta non è stato Francesco Renga il “cattivo”: nonostante il giudizio negativo – “Canzone molto importante, secondo me è mancata la maturità artistica, perché le parole e anche i silenzi hanno un peso” – ha sottratto a Nino un solo punto, portandolo ad 80. L’affondo a sorpresa è arrivato da J-Ax: “Faccio una scelta che c’entra relativamente con tua esibizione, ma questo voto non mi sembra per niente giusto. Per giustizia verso chi ha cantato prima di te, ti tolgo 5 punti”.

Anna Tatangelo e Rita Pavone hanno lasciato il punteggio invariato. Ma Nino Schettini non è uno da giudizi senza infamia e senza lode. L’ha dichiarato nell’intervista pre show: “Le conferme dei giudici odorano quasi di anonimato. Vorrei creare delle rotture, dei dissensi”.

Con il brano di Roberto Vecchioni ci è riuscito: ha rischiato ed è rimasto in piedi. Alla prossima puntata, big Nino. Bitonto è con te!