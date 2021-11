Teatro in Consiglio regionale, in scena Rossella Giugliano

Oggi, alle 17.30, nell’atrio del Palazzo del Consiglio regionale della Puglia, andrà in scena ”E i nostri volti, amore mio, leggeri come foto” da John Berger, con la bitontina Rossella Giugliano e Clarissa Veronico. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo “Sussurrare l’amore” ideato dall’associazione Punti Cospicui per la direzione di Clarissa Veronico, con il contributo della Teca del Mediterraneo - Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia.

Una rassegna articolata su tre appuntamenti di teatro in voce per declinare le differenti sfumature dell’amore, le differenti sfumature di un sentimento che è spinta vitale, ricerca spirituale, contatto con il mondo e, talvolta, destino di solitudine.

Dopo lo scorso appuntamento con Monica Contini dedicato alla “Maria Maddalena” di Marguerite Yourcenare, si prosegue oggi con Rossella Giugliano, raffinata attrice teatrale capace di modulare forza e dolcezza che attraversa alcuni capitoli di un saggio di John Berger scritto come se fosse una lunga lettera d’amore. Giugliano è accompagnata da Clarissa Veronico nella performance “E i nostri volti, amore mio, leggeri come foto” in cui temi artistici, politici, storici vengono affrontati per la sola ragione di poter essere raccontati alla sua compagna di vita. Hanno motivo di essere pensati per la sola ragione che l’altro li ascolti.

Giornalista, militante, critico d’arte, Berger racconta la vita personale e dell’intera umanità dipingendo un affresco fatto di sguardi e di parole nitide come incisioni, soglie da attraversare per entrare in un mondo poetico che non si può raccontare se non attraverso l’amore. Tutto quello che attraversa il suo sguardo, paesaggi, particolari, fotografie, dipinti, diventano materia per raccontare la vita, per continuare a guardarsi intorno finché c’è vita. Un racconto talmente bello da volerlo condividere scegliendo un possibile filo conduttore, scegliendo di leggerlo ad alta voce, e con le parole, la musica.

Gli appuntamenti si chiuderanno giovedì 25 novembre, sempre alle 17.30, con ”Capelli d’oro” interpretato da Andrea Cramarossa e Federico Gobbi del Teatro delle Bambole. Una fiaba per adulti, nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Una fiaba che celebra l’autodeterminazione femminile e la vita.

“Sussurrare l’amore” mette insieme letteratura e teatro, parole pronunciate e parole ascoltate, per farci sentire ancora uniti, ancora capaci di essere insieme.

Ri-educarsi ad amare, imparare nuovamente un alfabeto emotivo capace di metterci in contatto con noi stessi e con gli altri è forse la sfida che il nostro tempo deve compiere per trovare una nuova umanità. Ricominciare dall’educazione sentimentale può essere il terreno su cui seminare un nuovo progetto sociale, un nuovo progetto di vita in comune. Le parole della letteratura ci vengono incontro, contengono un mondo di passioni, interrogativi, tentativi e cadute che raccontano lo sforzo titanico di vivere l’amore, di vivere con amore. Sono parole che non consolano eppure possono farci sentire meno soli, ci accomunano, aprono lo sguardo.

Gli incontri si svolgeranno nel Palazzo del Consiglio regionale della Puglia a Bari (via Gentile 52) nel rispetto delle norme anti Covid. L’ingresso è libero su presentazione di green pass. L’iniziativa s’inserisce nell’ambito delle attività culturali della Teca del Mediterraneo. La Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura, attività destinate a tutti i cittadini. Attraverso i propri servizi si impegna ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l’accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali.

INFO: punticospicui@gmail.com - 080 540 2770.