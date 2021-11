Nino Schettini "fa rumore" e va avanti ad All Together Now

Continua la corsa del cantante bitontino Nino Schettini nel game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker "All Together Now".

Ieri sera, nella quarta puntata, gli undici i concorrenti ancora in gioco si sono misurati a suon di note per vincere il premio di 100mila euro. Tra questi c’è proprio la voce black di Bitonto, che ha aperto le danze esibendosi per primo.

Nel video di presentazione, dopo la perfomance della scorsa settimana con la canzone di Vecchioni "Chiamami ancora amore", Rita Pavone, una dei quattro giurati speciali del game show, ha detto di lui: "Bravo, perfetto, ma non colpisce", mentre J-Ax continuava a paragonarlo ad un'altra concorrente, dopo avergli tolto 5 punti dopo l’esibizione precedente perché ritenuta non di molto superiore a quella della rivale.

Ma Nino non si è arreso, continuando ad esercitarsi e a provare per rendere ancor più perfomante ed efficace la sua prova canora, oltre ad allacciare rapporti di amicizia e stima con gli altri concorrenti, che l’hanno definito "il fratellone del gruppo", essendo il più maturo tra tutti gli aspiranti cantanti.

Sempre elegante come in ogni esibizione, big Nino si è esibito con "Fai rumore", il brano di Diodato vincitore di Sanremo 2020. Tra i cento esperti del Muro, in 70 si sono alzati in piedi per cantare con Schettini. La giura, invece, non ha risparmiato commenti duri nei confronti del bitontino: Anna Tatangelo non ha visto “l'anima“ nella sua interpretazione, togliendogli 2 punti, così come Rita Pavone che l’ha giudicato “un po’ meno emozionante rispetto agli altri concorrenti”, ridandogli però i 2 punti precedentemente tolti.

J-Ax, invece, ha voluto premiare Schettini, avendo visto l'umanità nella sua esibizione, e gli ha concesso 3 punti; di parere opposto Francesco Renga, che non lo considera uno dei papabili finalisti, e che l’ha riportato a quota 70.

Un bottino che però ha consentito a big Nino di superare indenne la prima manche e di volare alla quinta puntata, la penultima dello show.