Prosa e musica, presentata la stagione teatrale 21-22 del Traetta

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, è stata presentata ieri la stagione teatrale 2021/22 del teatro comunale Tommaso Traetta, alla presenza del sindaco Michele Abbaticchio, dell’assessore alle politiche culturali e al marketing territoriale Rino Mangini, del presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso e del direttore generale Sante Levante.

La stagione partirà ufficialmente il 12 dicembre con lo spettacolo fuori abbonamento “Contrattempi moderni” di Raffaello Tullo, coprodotto dal teatro Traetta.

È stata prevista la suddivisone tra prosa e musica.

“Abbiamo deciso di abbassare i costi dei biglietti e degli abbonamenti – ha esordito Mangini – è stata una questione dibattuta ma abbiamo voluto fare un investimento sul teatro che riteniamo opportuno, ripartendo con prezzi popolari”.

All’assessore ha fatto eco il sindaco: “Si prospetta una stagione degna del nome di questa città, con prodotti di qualità accessibili a tutti. Con gli artisti che verranno ad esibirsi strizziamo un occhio alla nostra Puglia, ma ci sono anche nomi di caratura nazionale. Voglio inoltre specificare che il marketing territoriale va ben oltre il ripiano economico che presentiamo (stagione costata 53mila euro) perché gli effetti si vedono fuori dal teatro, che apriamo a tutta la città. Invito le future amministrazioni a credere fortemente nel valore del teatro”.

Una programmazione di rilievo, come affermato anche da D’Urso e Levante.

IL PROGRAMMA DI PROSA

Dopo l’apertura del 12 dicembre, il programma di prosa continua il 17 dicembre con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna con “Il Nodo”. Quindi sarà la volta di uno degli artisti più attesi, Giobbe Covatta, con il suo ”Scoop (Donna Sapiens)” scritto con Paola Catella (il 7 gennaio).

E ancora, “About Lolita” con Gaja Masciale, Andrea Trapani, Francesco Villano per la regia di Francesca Macrì (il 28 gennaio); “Occhio al cuore” di Emiliano Metalli liberamente ispirato a “Il cuore rivelatore” di Edgar Allan Poe di e con Mauro Toscanelli e Bruno Petrosino (il 5 febbraio).

Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi porteranno in scena “Il Test” di Jordi Vallejo, per la regia di Roberto Ciufoli (il 26 febbraio). Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci saranno sul palco il 18 marzo con “Alla moda del varietà”.

Tosca d'Aquino, Rocio Morales e Emy Bergamo terranno compagnia al pubblico del Traetta il 24 marzo con “Fiori d’acciaio” di Robert Harling, per la regia di Michela Andreozzi. Chiuderà la stagione di prosa il 9 aprile “L’ultima replica: Il canto del cigno”, interpretato e diretto da Domenico Clemente con Lidia Pentassuglia e Emanuela Pietanza.

IL PROGRAMMA DI MUSICA

Per il programma di musica il Traetta si trasformerà nell’ambasciata del Pontevedro della Parigi d’inizio Novecento, grazie al Bitonto Opera Festival. La rassegna di musica lirica, organizzata dall’associazione socio culturale La Macina, torna con una straordinaria winter edition il 3 dicembre (fuori abbonamento). In scena “La Vedova Allegra”, operetta in tre parti di Franz Lehár, su libretto di Victor Léon e Leo Stein, tratta dalla commedia “L’Attaché d’ambassade” di Henri Meilhac. In scena Teresa Ranieri e Achille del Giudice.

La stagione musicale prosegue con Cristiano Godano e il suo “Mi ero perso il cuore Tour” (il 18 dicembre). Frida Bollani Magoni, figlia d’arte di Petra Magoni e Stefano Bollani, pianista di grande spessore che ha portato a termine il suo primo tour a ottobre con quasi 30 concerti sold out su palchi prestigiosi, sarà in scena il 5 gennaio. Il 21 gennaio il trombettista jazz Fabrizio Bosso, presenza fissa all’Umbria Jazz Festival di Perugia, suonerà i più famosi standard jazz in “John Cage MasterFest” insieme al pianista bitontino Alberto Iovene, docente della John Cage Music Academy, al batterista Mimmo Campanale e al contrabbassista Camillo Pace.

E ancora, di e con l’artista pugliese Cosimo Damiano Damato “Riace Social Blues - La storia di Mimmo Lucano” in un racconto scandito dalla musica del griot Baba Sissoko, Djana Sissoko e la loro ensemble (11 febbraio). Il 12 marzo tocca ancora ad Alberto Iovene per presentare, insieme a Daniele di Bonaventura al bandoneon, il nuovissimo progetto “The New Day”. A chiudere (il 25 marzo) la stagione musicale il Mastropirro Ermitage Ensemble con “Fragmenta…del sud, della musica” del ruvese Vincenzo Mastropirro.

ABBONAMENTI

Per la stagione di prosa, comprensiva di otto spettacoli, l’abbonamento costa 160 euro per la platea, 130 per gli ordini centrali, 85 euro per gli ordini laterali. Il costo del biglietto varia invece da 10 a 30 euro per la prosa, a seconda degli spettacoli; da 5 a 20 euro per la stagione musicale.

Sono previste riduzioni per gli studenti universitari (biglietti al prezzo unico di 10 euro), per tutti i ragazzi che dal 2015 hanno partecipato a “Cortili aperti” (sconto del 50% sul costo dei biglietti), a tutti i docenti referenti del progetto “Cortili aperti” edizione 2019 (30% di sconto sull’abbonamento e 40% di sconto su qualsiasi biglietto).