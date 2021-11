Nino Schettini si salva e continua la sua avventura ad All Together Now

Continua l'avventura del cantante bitontino Nino Schettini, concorrente del game show di Canale 5 "All Togheter Now". Nella quinta puntata, andata in onda ieri sera, si è esibito nella seconda sfida della serata, scontrandosi con Michelangelo.

«Qualche giudice deve capire che essere seduto li è anche una grande responsabilità», ha esordito Nino nella clip di presentazione, prima di esibirsi. Ed ha aggiunto, riferendosi ai commenti della giuria di specialisti rispetto alla perfomance della quarta puntata: «Ho trovato veramente sgradevole quello che ha detto Francesco Renga, posso accettare che un giudice mi dica che ho cantato bene o male, ma non può dirmi che sono al mio limite, perchè il mio limite non lo conosco neanche io. Penso che ormai i giudici abbiano il proprio beniamino e stabiliscano il punteggio in base a questo».

E rispetto al suo sfidante, ha commentato: «Michelangelo è uno dei miei preferiti, è un grandissimo onore scontrarmi con lui».

Il bitontino, per la sua quinta perfomance, ha deciso di portare il pezzo di Fausto Leali "Io amo", per far emergere tutte le note blues e black della sua potente voce. E il muro dei 100 l'ha premiato, dandogli un bel 64 come punteggio di partenza, rispetto ai 55 concessi allo sfidante Michelangelo.

Pesanti, tuttavia, i commenti della giuria di specialisti. Anna Tatangelo ha affermato che giuria e muro sono divisi in due fazioni, parlando di "preferenze soggettive" e togliendo 5 punti al cantante bitontino per donarli a Michelangelo. Punti riattribuiti poi da Rita Pavone, che ne ha concessi due anche allo sfidante. J-Ax ha dichiarato di essere d'accordo col muro, definendo la perfomance di Nino "la migliore dall'inizio dello show" e premiandolo con 5 punti, sottratti allo sfidante. Francesco Renga, infine, ha continuato ad "ostacolare" Nino Schettini, togliendogli 5 punti ma, alla fine, concedendo la salvezza al bitontino che, a quota 64 contro i 62 dello sfidante, si è salvato. Quindi si esibirà anche nella puntata di domenica prossima.