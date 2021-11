"Varietà", in scena Luca Mastrolitti e Mary Triggiano

Proseguono i giovedì all’insegna del teatro al Circolo Resilienza di Bitonto con il secondo appuntamento della rassegna “Il Corpo e la Voce”, organizzata in collaborazione con Asteria Space. Il prossimo spettacolo in cartellone è previsto il 2 dicembre alle 21.30, con apertura delle porte al pubblico alle 21. In scena Luca Mastrolitti e Mary Triggiano in “Varietà”.

La rassegna, inaugurata il 4 novembre, è frutto della sinergia tra Asteria Space, la realtà impegnata nella promozione dei talenti pugliesi vincitrice del bando PIN della Regione Puglia, e Resilienza, il circolo Arci che da sette anni promuove l’arte con programmazioni che spaziano dalla musica al cinema, dal teatro all’arte figurativa, con una copertura di almeno due incontri a settimana.

Con “Il Corpo e la Voce” il primo giovedì di ogni mese, nella sede del circolo culturale in viale Giovanni XXIII 201/203, va in scena una pièce di teatro o danza a cura di artisti e compagnie pugliesi rappresentate da Asteria Space.

La scena di Resilienza, il 2 dicembre, sarà calcata da due attori che non lasceranno il pubblico senza sorriso neanche per un secondo.

LA STORIA

Per salvare le sorti di un teatro, un duo comico decide di mettere su un nuovo spettacolo ripercorrendo il magico mondo del varietà, dell'avanspettacolo. Un atto unico durante il quale sorridere dalla prima all’ultima battuta, con gag del passato, adatto a tutte le età. Un piccolo omaggio al varietà del tempo che fu, attraverso il ricordo di un grande del genere: il barese Pippo Volpe e non solo. Sessanta minuti di puro divertimento, perché ridere fa bene.

LA REGIA

A firmare la regia della pièce è il giovane Luca Mastrolitti. La passione per la recitazione scorre nelle sue vene fin da quando era piccolo. Si forma a Bari all’accademia Unika, i suoi maestri sono Rocco Capri Chiumarulo, Anna Garofalo, Clarizio Di Ciaula, Sabrina Speranza, Mimmo Iannone, Cinzia Eramo e Rossella Antonacci. Si diploma nel 2009. Nello stesso anno continua i suoi studi a Roma al “Cantiere Teatrale” di Paola Tiziana Cruciani, dove si diploma nel 2011. Nel 2011 torna a Bari e collabora con diverse compagnie teatrali locali e non. Nel 2015 decide di rimettersi in gioco studiando con la “Compagnia Fibre Parallele” prima “Compagnia Licia Lanera” dopo. La sua esperienza lavorativa è prevalentemente teatrale. Ultimo spettacolo “Un barese a New York 3” di e con Gianni Colajemma, e con questo spettacolo Luca è volato oltre Oceano, perché ha avuto la possibilità di esibirsi a New York.

Sarà possibile assistere allo spettacolo previa esibizione del green pass secondo le normative vigenti anti Covid. È previsto un contributo d’ingresso di 5 euro a persona. Prenotazioni al numero 377 3872180 o via e-mail scrivendo a info@asteriaspace.it.