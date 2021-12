Doppio premio per Paky Schiraldi: una borsa di studio per il Cet di Mogol

Ancora un premio, anzi doppio, per l’artista bitontino Pasquale Schiraldi, a tutti noto come Paky. In duo chitarra e voce con Ivana De Marco, denominato “The Yesterday”, domenica scorsa ha vinto primo e secondo premio nella categoria Editi al contest Music Gallery nel centro commerciale di Casamassima, che ha vantato in giuria un nome del calibro di Mogol. Paky e Ivana hanno gareggiato con il brano "Riptide" di Vance Joy, riarrangiato dall’artista bitontino per l’occasione, cercando diverse sfumature. Clicca qui per vedere l'esibizione.

I “The Yesterday” si sono aggiudicati una borsa di studio del valore di 3.500 euro per partecipare al Cet, la prestigiosa scuola di formazione di Mogol per autori e musicisti. Hanno anche rilasciato un’intervista a Radio Selene, ricevendo i complimenti di Mogol per il loro progetto musicale.

Oltre ad essere vicino alla laurea triennale al Conservatorio in chitarra classica e a proseguire il progetto discografico da cantautore con il nome Paky (lo ricordiamo in finale nazionale ad Area Sanremo 2018 con il brano “L'ignoranza"), Pasquale ha deciso di intraprendere un duo composto da chitarra e voce con Ivana De Marco, che vive a Cassano delle Murge e studia canto a "Il bosco sonoro" e musical ad Acquaviva delle Fonti nel Centro danza Grazia Emiliana.

Il loro duo acustico nasce da un'intesa musicale che proviene da percorsi ed esperienze diverse. Dopo essere stati finalisti al concorso nazionale Tour Music Fest con il brano "What a time" di Julia Michaels, si sono esibiti in un contest a Canosa di Puglia, dove a giudicarli c'era anche Pierdavide Carone.