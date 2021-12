Un viaggio tra le stelle. È quello organizzato dagli esperti del Planetario di Bari, ieri “in trasferta” a Palombaio. Sold out per i cinque spettacoli ospitati a Palazzo Sylos da U-Lab e Polibris Palombaio, in collaborazione con l'Associazione Oratorio San Gaspare Bertoni. Adulti e bambini hanno vissuto un’esperienza davvero “universale”.

L’ingresso in una sfera buia dà quasi la sensazione di entrare in una sala cinematografica, il cui schermo però non è piatto ma ha la forma della volta celeste. I racconti di Pierluigi, l’esperto che gestisce il planetario, cominciano dalla visione del sole che ogni giorno sorge da est sino ad arrivare ad un cielo completamente stellato, in cui è possibile unire i punti delle varie costellazioni. E via quindi con le storie mitologiche: Perseo che taglia la testa di Medusa e salva Andromeda dalle grinfie del mostro marino, i capricci di Zeus e Poseidone.

Tra bambini che esclamano “wow” di stupore e adulti che ascoltano affascinati, si passa alla storia del big bang e della creazione della Terra, spiegando come la luna che noi tutti conosciamo derivi proprio dal nostro pianeta: il satellite infatti si è formato a causa di un asteroide che miliardi di anni fa ha colpito il nostro pianeta staccandone letteralmente un pezzo. Spazio quindi alle prime forme di vita sulla Terra e agli immancabili dinosauri, descritti in maniera puntuale e precisa dai più piccoli, neanche fossero esperti e navigati paleontologi. A proposito di luna, molto realistica è sembrata l’animazione della missione spaziale che nel 1969 portò Neil Armstrong e Buzz Aldrin ad essere tra i primi uomini a toccare la superficie lunare e issare la bandiera americana.

Infine un “giretto” nel nostro sistema solare, andando a scoprire le caratteristiche dei pianeti più noti: Marte, Giove e Saturno. Sfiorando – e facendo bene attenzione a non bruciarsi! – anche il Sole, la stella grazie alla quale viviamo ma che un giorno molto lontano è destinata a spegnersi.