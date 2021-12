Nino in semifinale! Con la sua voce possente “libera i cuori” del Muro dei 100

Con la sua interpretazione di “Unchain my heart” di Joe Cocker ha conquistato 88 dei 100 cuori del Muro di esperti, e così Nino Schettini ha strappato il pass per la semifinale di All Together Now, facendosi largo fra i nove concorrenti in gara ieri sera nella sesta puntata del game show musicale di Canale 5. La “salvezza” è arrivata last minute, grazie ad un brano da brividi che ha tolto le catene alla sua voce possente, facendogli superare Gloria, eliminata all’ultimo round di una gara in tre manche combattutissima.

Con grinta e pazienza, Nino ha saputo tener testa alle solite critiche del (nemico) giurato Francesco Renga, che fino all’ultimo non ha perso occasione per sminuirlo.

L’inizio non è stato dei migliori: solo 49 punti dal Muro per la sua versione di “Un senso” di Vasco Rossi. La tensione evidente e un brano insidioso l’hanno fatto scivolare. Renga, punto sul vivo, ha replicato: “Non abbiamo cocchi, ma orecchie cuore e anima”, togliendogli 5 punti che gli sono stati però restituiti da J-Ax. “Questa è la sfida delle persone che non mollano mai, Nino è un lottatore che è arrivato molto in là nello show”, ha motivato il rapper.

La conduttrice Michelle Hunziker ancora una volta si è schierata dalla parte di Nino: “Quanto mi piace, perché dice sempre quello che pensa!”.

Senza infamia e senza lode il giudizio di Anna Tatangelo, che ha lasciato il punteggio invariato, mentre Rita Pavone gli ha dato 2 punti.

La seconda sfida per big Nino è arrivata poco prima di mezzanotte, nell’ultimo testa a testa della seconda manche, contro Michelangelo. La Hunziker l’ha incoraggiato e gli ha chiesto: “A che pensiero ti aggrappi per questa sfida?”. “Voglio dare il massimo, il resto è musica”, ha risposto Nino, lanciandosi nell’interpretazione di “My way” di Frank Sinatra che ha conquistato 69 dei 100 del Muro.

“Tu mi dai una sensazione di calore e sicurezza, hai un bella anima e una bella presenza”, ha aggiunto la conduttrice. Gelida, invece, Tatangelo: “Sono sempre in difficoltà a giudicare Gaetano: non tolgo e non aggiungo”. Punteggio confermato anche da Rita Pavone, J-Ax e Renga, che non gli ha risparmiato una stilettata: “Mi sembra tantissimo quel 69, spropositato”.

Nella terza manche è arrivato il riscatto, con il brano di Joe Cocker che gli è valso 88 punti. Dal Muro dei 100 si è levata la voce di Annalisa Minetti, che ha dichiarato: “Sei un grande, hai personalità, sei educato e canti con la grinta di una tigre”.

Giuria come sempre divisa sulla valutazione di Nino, che ha ottenuto 2 punti da J-ax, arrivando a 90. Gli atri tre giudici non hanno aggiunto né tolto, ma il solito Renga non ha risparmiato un velenoso “90: voto insensato”.

Alla fine di un’altalena di emozioni dura da reggere, Nino Schettini si è guadagnato la semifinale. La sfida continua domenica prossima, in prima serata su Canale 5.