Premio Lucio Dalla, sabato le selezioni regionali a Bitonto

Si svolgeranno a Bitonto le uniche selezioni preliminari regionali per la Puglia utili per la tre giorni delle sessioni di semifinali e per la finalissima nazionale della nona edizione del Premio Lucio Dalla. La direzione del premio ha delegato il maestro bitontino Nuccio Cappiello per l'organizzazione delle selezioni preliminari. La data delle audizioni è fissata per sabato 11 dicembre negli Studi ADM in via XXIV Maggio a Bitonto.

La Puglia si è sempre distinta come regione virtuosa in seno al Premio Lucio Dalla, in particolar modo in occasione della terza edizione in cui sbancò in ogni senso, portandosi a casa i primi 3 classificati capitanati dal vincitore assoluto Rosario Le Piane (The One Man Band) con Stefano Sportelli in seconda e Giuseppe Deli De Marzo al terzo posto. Tutti e tre di Bari.

All'ultima edizione, su 13 finalisti nazionali, si è distinto il cantautore Pasqualino De Bari di Molfetta con un brano che non ha avuto gli onori del podio ma apprezzatissimo dal patron Maurizio Meli, dalla commissione interna della tre giorni romana e dalla giuria della finalissima.

Pasqualino De Bari sarà protagonista anche alla quinta vetrina nazionale del Premio Lucio Dalla a Sanremo 2022, per riproporsi un mese dopo a Roma in occasione della finale della nona edizione.

La Puglia, fucina di grande virtuosismo in tema di cantautorato, trova finalmente un riferimento regionale preciso del Premio Lucio Dalla negli Studi ADM del maestro Nuccio Cappiello di Bitonto.

Appuntamento dunque per gli artisti emergenti interessati all'11 dicembre prossimo, a Bitonto.

Per info e adesioni:

info@studi-adm.com - https://www.studi-adm.com/

info@premioluciodalla.eu - https://www.premioluciodalla.eu