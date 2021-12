Tour di Natale fra Puglia, Lucania e Sicilia per l'Hathor Plectrum Quartet

È partito da Palazzo San Gervasio (Potenza) il tour natalizio dell’HPQ (Hathor Plectrum Quartet), ensemble dedita alla riscoperta degli strumenti a plettro. Con il bitontino Antonio Schiavone al mandolino, Roberto Bascià al mandolino, Fulvio S. D’Abramo e Leonardo Lospalluti alla mandòla, Vito Mannarini alla chitarra, il quartetto più longevo di Puglia (unico nel suo genere) riparte per sottolineare con il tremolo e il pizzico dei propri strumenti le festività natalizie.

«I concerti di Natale – afferma Antonio Schiavone – riescono a creare sempre un’atmosfera molto suggestiva, complici anche le diverse location che ospitano i nostri concerti, scelte con cura dagli enti organizzatori».

Il repertorio è incentrato sui classici natalizi, ma non mancano pezzi diversi come “I’ te vurria vasà”, che proprio nel mese di dicembre fu scritto, tra il 1899 e il 1900, o brani tratti da colonne sonore, come “Gabriel’s Oboe” dal film Mission.

«Il nostro vuole essere un concerto raccontato in musica e coinvolgere quanto più possibile il pubblico, che inevitabilmente si riconosce in almeno uno dei brani presentati aggiunge il musicista bitontino – e vuole anche essere una riflessione in musica, sullo spirito del Natale e sui messaggi di cui è foriero, che senz’altro trovano sponda fertile anche in chi quest’anno si limiterà a dire Buone Feste».

Prossime tappe del Tour natalizio dell’HPQ saranno il 19 dicembre ad Adrano (Catania), il 29 dicembre a Pisticci (Matera), il 2 gennaio a Laterza (Taranto) e il 6 gennaio a Minervino Murge (BAT), data questa che vedrà la partecipazione straordinaria di Gianni Vico e Maria Rosaria Coppola.

Info sul sito www.hpqitalia.wixsite.com/hpqitalia.