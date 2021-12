All Together Now, si conclude alla semifinale il sogno di Nino Schettini

Si è esibito per ultimo, nella semifinale del game show di Canale 5 "All Together Now", il cantante bitontino Nino Schettini, scontrandosi al duello finale con Michelle per poter accedere all’ultima puntata e contendersi il premio in palio di 100mila euro.

Nella clip di presentazione, questa volta, la voce black bitontina ha avuto la grande sorpresa di vedere un video della compagna Vanna che lo incitava a combattere e ad emozionare. Tuttavia il punteggio ottenuto dopo la prima perfomance – 59 – con il brano “Take me to church", non è stato sufficiente a contrastare il 97 raggiunto dalla sfidante, nonostante il punto aggiuntivo, l'unico, datogli da Rita Pavone della giuria d’eccellenza. Michelle è passata in semifinale e Nino è stato costretto ad affrontare gli altri tre concorrenti rimasti in gara nell'ultima sfida per raggiungere la finalissima di domenica prossima. Apprezzamenti, comunque, gli sono arrivati da Annalisa Minetti, che l’ha incoraggiato dicendogli: "Tu vali e io lo so".

Nello scontro finale, dopo aver visto le esibizioni di Michelangelo che ha ottenuto 70 punti, Samir che si è piazzato a quota 87 e Vincenzo che ha conquistato il 100, Nino Schettini con "Soul Mama" di Zucchero è riuscito a far alzare "solo" 76 esperti del muro. J-Ax ha confermato il punteggio, così come gli altri componenti della giuria.

Il cantante bitontino, quindi, si è dovuto sfidare con Michelangelo, essendo i due concorrenti ad aver ottenuto i punteggi più bassi, per conquistare l'ultimo posto disponibile per la finale. Nino ha ottenuto 68 voti, mentre Michelangelo si è piazzato a quota 83. A decidere, però, è stata la giuria di esperti: Francesco Renga ha confermato i punteggi, Anna Tatangelo ha premiato Michelangelo, mentre Rita Pavone ha dato a Nino ulteriori 5 punti. Infine J-Ax gli ha voluto attribuire altri 2 punti, anche se non sono stati sufficienti per farlo passare in finale.

Si è concluso così, sulla soglia della finalissima, il sogno di Nino Schettini al game show di Canale 5. Ma ha lasciato la competizione tra gli applausi e i complimenti del Muro dei 100. E con la certezza che la musica sia la sua strada, e che su questa strada sia solo all’inizio.