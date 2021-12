Stasera a Bitonto è “Not(te) di Musica Speciale Natale”

Selezionati insieme a numerosi altri artisti, tramite un bando del Comune di Bitonto, ben sedici talenti rappresentati dall’agenzia Asteria Space faranno parte del ricco cartellone di “Not(te) di Musica Speciale Natale”. Un’iniziativa che consentirà al pubblico di fruire di ogni forma d’arte: danza, musica, teatro per adulti e bambini. La selezione musicale spazia da concerti di cantautorato italiano al jazz e alla world music; non mancheranno performance di danza contemporanea, sketch comici, reading teatrali, spettacoli di teatro per bambini portati in scena da artisti pugliesi, che si esibiranno per le strade del centro antico e per le vie commerciali di Bitonto oggi fra le 18 e le 21, e poi il 7 e l’8 gennaio.

IL PROGRAMMA DI OGGI

I primi riflettori si accenderanno sulla compagnia teatrale di Eleonora Volpe a partire dalle 18.30, con "A Natale puoi...sorridere! Spettacolo con sketch/musica live". Eleonora Volpe, Roberto Parente, Giuseppe De Sario, Marco Mitola proporranno al pubblico momenti di puro divertimento inframmezzati da esibizioni dal vivo della cantante Adele Cardone. Contemporaneamente Carmen De Sandi (danza) e Giuseppe Pascucci (chitarra elettrica) porteranno in scena “Ludus - Mīkhā'īl”, performance itinerante di danza contemporanea e musica live.

Alle 19.30 Lidia Pentassuglia e Tiziana Basili allieteranno i più piccini con “U Capatost” , favola tratta da “Le Cartastorie, racconti a pedali” narrata con un originale teatro Kamishibai per bambini.

La serata targata Asteria Space si concluderà alle 20 con il reading teatrale di Luca Mastrolitti dal titolo “I mostri della notte di Natale” e “U’Natale”.