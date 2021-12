“Merry Christmas… Note di Natale” questa sera nella chiesa di San Leone Magno

Cambio di location per il concerto di Natale “Merry Christmas…Note di Natale” di fra Leonardo Civitavecchia, che si terrà come previsto questa sera alle 20, non più al teatro Traetta ma nella chiesa di San Leone Magno e nell’attigua Sala San Damiano.

Vista la situazione d’incertezza dovuta alla pandemia, i responsabili del teatro comunale hanno deciso di sospendere tutti i concerti di Natale. In attesa di concordare una nuova data nel 2022, l’evento in programma stasera è confermato nella Chiesa di San Leone. Stesse modalità d’ingresso: biglietto di invito, super green pass e mascherina fp2.

Ospiti della serata: la maestra Tina Masciale per la zampogna e il gruppo folklorico Re Pambanelle di Bitonto. Super ospite il bitontino Gaetano Schettini, direttamente della quarta edizione di All Together Now di Canale 5.

“Merry Christmas… Note di Natale” è una nuova e bella occasione per farci raccontare e incontrare, attraverso la voce dolce e melodiosa di fra Leonardo Civitavecchia, “profeta del sorriso e dell’abbraccio”, il bambino di Betlemme e la sua madre poverella, affinché rimanga in noi la gioia del Natale anche quando le feste saranno passate.

“Non possiamo festeggiare il Natale senza il festeggiato, Gesù è il dono più bello, è Lui che ci fa essere veri cristiani, il centro della storia e della nostra fede”, sottolinea fra Leonardo.

Per informazioni o richieste: Parrocchia San Leone Magno - fraleonardo2017@gmail.com.