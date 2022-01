Rimandato il concerto di Frida Bollani Magoni in programma il 5 gennaio a Bitonto

Rimandato a data da destinarsi il concerto di Frida Bollani Magoni, figlia d’arte di Petra Magoni e Stefano Bollani, pianista di grande spessore che ha portato a termine il suo primo tour a ottobre scorso.

Il rinvio dell'appuntamento in programma a Bitonto dopodomani, 5 gennaio, per la stagione 2021/2022 del Comune di Bitonto in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese – fa sapere il TPP – “è del tutto indipendente dalla volontà degli artisti e degli organizzatori”.

I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data che sarà comunicata a breve. Nei prossimi giorni saranno rese note anche le modalità di rimborso dei biglietti.

Info: www.teatropubblicopugliese.it