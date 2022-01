Vito Clemente neo direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana

Vito Clemente è il nuovo direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari e subentra a Marco Renzi.

Bitontino, Clemente vanta un corposo curriculum accademico che artistico. Diplomato con lode in Direzione d’orchestra, Composizione, Pianoforte, Musica vocale da camera, Strumentazione per banda e Direzione di coro e musica corale al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, ha conseguito con lode la laurea in discipline musicali.

Nella sua lunga attività professionale figurano collaborazioni a livello nazionale ed internazionale, tra cui la direzione artistica e musicale del Japan Apulia Festival di Tokyo e dell’Idea Press Musical Editions USA di New York.

Vincitore del concorso Internazionale “Franco Capuana” per direttori d’orchestra della Comunità europea con opera a concorso "Manon Lescaut" di Puccini, Vito Clemente ha vinto con “Maria Stuarda” di Donizetti il primo premio del Mitsubishi UFJ Trust per la migliore esecuzione dell’anno in Giappone. Inoltre la sua produzione di “Don Pasquale” di Donizetti è stata premiata come miglior spettacolo dell’anno dello Stato di San Paolo dal quotidiano generalista Folha de Sao Paolo.

Con circa 150 prime esecuzioni assolute all’attivo, ha effettuato registrazioni televisive e radiofoniche per Rai1, Rai3, Raisat, Canale5, Rete4.

Attualmente è anche direttore artistico e musicale del Traetta Opera Festival, e docente di Teoria dell'armonia e analisi e Direzione d’orchestra di fiati al conservatorio Nino Rota di Monopoli.

Vito Clemente è anche studioso della cultura musicale pugliese e ha curato numerose pubblicazioni scientifiche.

Nel suo nuovo ruolo di direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, è attualmente impegnato nella redazione della programmazione annuale che punterà sull’identità culturale e musicale del territorio metropolitano, fra tradizione e innovazione, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni, sia per quanto riguarda gli interpreti sia per il pubblico.