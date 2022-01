Rinviato al 4 maggio il concerto di Fabrizio Bosso al Traetta

Rinviato al prossimo 4 maggio il concerto del trombettista jazz Fabrizio Bosso, inizialmente in programma il 21 gennaio al teatro Traetta.

Presenza fissa dell’Umbria Jazz Festival di Perugia, nel suo concerto Bosso suonerà i più famosi standard jazz in John Cage MasterFest insieme al pianista bitontino Alberto Iovene, docente della John Cage Music Academy, al batterista Mimmo Campanale e al contrabbassista Camillo Pace.

Riprogrammato per domenica 27 febbraio, invece, il concerto “Mi ero perso il cuore Tour” con Cristiano Godano, inizialmente previsto per lo scorso 18 dicembre e poi sospeso.

Sul palco il cantautore piemontese presenta per la prima volta dal vivo l’album solista (Ala BiancaGroup / Warner Music), forte del successo di critica e pubblico conquistato con una serie di concerti in location suggestive in tutta Italia.

Entrambi gli appuntamenti rientrano nella stagione musicale 2021/2022 realizzata dal Comune di Bitonto con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese.

Info: www.teatropubblicopugliese.it