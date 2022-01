Natalie Wagner porta in scena al Traetta "Panta Rhei"

Domenica 23 gennaio alle 19, sul palco del teatro Traetta è in programma il primo appuntamento del 2022 della rassegna L’arte dello spettatore organizzata nell’ambito dell’ottava edizione del Network Internazionale Danza Puglia e sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese.

Ospite la coreografa svizzera Natalie Wagner con il suo spettacolo “Panta Rhei”, una creazione originalissima che unisce arte coreografica a ricerca scientifica, sostenuta all’interno del progetto di coproduzione #PermanenzArtistica in collaborazione con Collettivo Factor Hill e il Laboratorio Urbano Rigenera nella rassegna A Maglie Larghe.

In chiusura, il dibattito A bordo palco: Ezio Schiavulli dialogherà con la coreografa Natalie Wgner e con le danzatrici Sakurako Awano e Mariko Koh. Un’occasione concreta per approfondire la ricerca che ha portato alla creazione della coreografa svizzera.

Panta Rhei: tutto scorre di Natalie Wagner è una performance unica, ideata come sintesi tra ricerca coreografica e scientifica. La creazione è realizata con i dati generati misurando la frequenza cardiaca del pubblico per creare una connessione tra palco e platea. I danzatori evocano l'ispirazione attraverso la respirazione e conducono gli spettatori in un viaggio creativo unico.

Un’esperienza performativa determinata dal significato di "sensazione corporea" e "sensazione del corpo". Un ritmo coerente con il respiro che riflette la percezione dell’anima e dello stato attuale del qui ed ora.

Con questa miscela di danza e scienza è possibile catturare momenti effimeri e manifestare la relazione tra performer e pubblico arricchendo l’evento come esperienza collettiva.

Natalie Wagner è da anni attiva come coreografa a livello internazionale. Ha curato numerose produzioni contemporanee di cortometraggi e lungometraggi. Il suo solo I wish ha debuttato al Solo Contemporary Dance Festival ad Ankara nel 2018, presentato nel 2019 al Hellerau-European Center of the Arts. Presenta a Berlino nella 28ª Settimana internazionale della danza a Dresda la coreografia di The Merry Widow per lo Stadtt heater Biel / Solothurn, The Last Five Years per il Gerhard-Hauptmann-Theater e Chicago e Flash Dance per Lle Théâtre Kriens.

Domenica 23 gennaio, ore 19

Teatro Traetta di Bitonto

Panta Rhei

Coreografa: N. Wagner

Fisico: Dr.Inga-Maria Eichentopf

Danzatrici: Sakurako Awano e Mariko Koh

Costumi e Scenografia: Hanna Zeyer, Hans Werner(HfBK

Musica: Nadir Vassena (Conservatorio per la Musica, Lugano)

Produzione sostenuta nella PERMANENZaRTISTICA nell'edizione 2019.2020 del NetworkIDP con la rassegna A Maglie Larghe e il Laboratorio Urbano Rigenera di Palo del Colle.

Info e prenotazioni: 351 6749330 - asso.riesco@gmail.com