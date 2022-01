Rinviato “About Lolita”, in programma stasera al Traetta

Rinviato a data di prossima comunicazione lo spettacolo "About Lolita" previsto per questa sera al teatro Traetta per la stagione di prosa 2021/2022 del Comune di Bitonto in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data. Il rimborso dei biglietti sarà attivato a breve nella sezione https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi

INFO: Teatro Tommaso Traetta - Largo Teatro, 17 Bitonto - 080.3742636