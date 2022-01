Un biglietto «sospeso» per lo spettacolo "L'alloggio segreto"

Per lo spettacolo "L'alloggio segreto" in programma domenica 30 gennaio al teatro Traetta è disponibile un biglietto gratuito, un biglietto “sospeso”, per consentire ad un bambino o ad una bambina in difficoltà di poter assistere a questo evento. Da domani ci si può rivolgere al botteghino del teatro comunale, chiedendo del responsabile Vincenzo Valla.

«Inauguriamo con questo gesto l'iniziativa “Affido culturale", sperando che tanti possano donare un biglietto o possano accompagnare bambini e bambine in difficoltà economiche o culturali a vedere un film , assistere ad un concerto, guardare un’opera teatrale, visitare un museo», è l’auspicio del maestro Carmelo Bacco.

“L’alloggio segreto”, di e con Elisabetta Tonon, sarà il primo appuntamento con "La scena dei ragazzi 2022 - Il Teatro guarda oltre", stagione teatrale dedicata a tutta la famiglia.

Lo spettacolo racconta la storia di Anna Frank, a partire dalle origini della sua famiglia sino alla sua tragica scomparsa. La vicenda viene raccontata da una misteriosa ragazza dalle sembianze di Anna, che fa rivivere allo spettatore i momenti più salienti della sua vita attraverso le parole del suo diario. La peculiarità dello spettacolo sta nella semplicità di un testo in cui tutti gli avvenimenti sono raccontati con le parole e con lo sguardo di una bambina innocente, una bambina che non ha mai smesso di sperare e di sognare un giorno migliore. Il risultato è uno spettacolo profondo ma leggero, che alterna momenti di comicità a momenti di forte commozione, in grado di coinvolgere spettatori e spettatrici di tutte le età.

L’età consigliata è da 6 anni in su.

Il costo dei biglietti è di 7,50 euro per la platea; 5 euro per gli ordini; promozione “Vieni in gruppo”: 5 biglietti, di cui due adulti, al costo di 4 biglietti. Ticket in vendita al botteghino del teatro (Largo Teatro 17 - 080 3742636) dal martedì al venerdì dalle 18 alle 20; online e in tutti i punti vendita Vivaticket. Qualora il teatro fosse aperto per altri eventi, il servizio di biglietteria in botteghino sarà operativo anche durante i fine settimana.

Per entrare in teatro il pubblico (a partire da 12 anni) dovrà essere in possesso di green pass valido secondo le normative vigenti. Per accedere in teatro è necessario indossare la mascherina ffp2, a partire dai 6 anni di età. Per ragioni di sicurezza è consigliato far indossare la mascherina chirurgica o ffp2 anche ai bambini più piccoli.

Andando nella Libreria Hamelin (via Ludovico D'Angiò 9 a Bitonto) ed esibendo il biglietto de "L'alloggio segreto", si avrà diritto ad uno speciale sconto per l’acquisto del "Diario di Anna Frank”, testo su cui è incentrato lo spettacolo.