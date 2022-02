Casting per la serie di Pippo Mezzapesa, si cercano due ragazze. Ecco l’identikit

È aperto il casting per la serie “Qui non è Hollywood” del regista bitontino Pippo Mezzapesa prodotto da Groenlandia, che si girerà in Puglia a partire da metà agosto.

Si cercano su tutto il territorio di Puglia, Basilicata e Calabria una ragazza di età compresa tra i 15 e i 20 anni, con capelli e carnagione chiara; una ragazza di età compresa tra i 17 e i 30 anni, con capelli scuri e carnagione olivastra.

Non è richiesto alcun tipo di esperienza.

Per partecipare occorre inviare una e-mail a castquinonehollywoodpuglia@gmail.com allegando 2 foto attuali, contatto telefonico (per le minorenni contatto telefonico dei genitori) e un breve video di presentazione. È prevista la retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto.

Per info scrivete a: castquinonehollywoodpuglia@gmail.com

Contatto WhatsApp: 348 3316293.