Al Traetta arrivano “Bruno lo zozzo e gli amici immaginari”

Domenica 6 febbraio alle 18, al teatro Traetta secondo appuntamento con "La scena dei ragazzi 2022 - Il Teatro guarda oltre", stagione teatrale dedicata a tutta la famiglia. La compagnia Granteatrino presenta “Bruno lo zozzo e gli amici immaginari”, spettacolo di pupazzi e attori con Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio.

I pupazzi e le scene sono realizzate da Lucrezia Tritone e Anna Chiara Castellano Visaggi, la regia è di Francesco Tammacco.

Lo spettacolo è liberamente tratto dalle avventure del personaggio nato dalla fervida fantasia di Simone Frasca, illustrautore di genio che da anni svolge un’intensa attività nel campo della grafica, dell’illustrazione e dell’editoria per bambini. Delle sue creazioni, forse la più nota è Bruno lo zozzo.

Ai bambini, si sa, non piace più di tanto lavarsi. Meglio giocare, pensano, e poi se ci si deve di nuovo sporcare allora a che vale sopportare il flusso freddo dell’acqua, il sapore amaro dello shampoo, lo sfrega sfrega dei capelli…. no, no, meglio giocare! Sono questi i pensieri di Bruno, mascotte della saga omonima di Simone Frasca che bene riesce nell’itinerario vitale del bambino monello a far diventare poesia anche il maleodorante e il puzzolente; lo sporco e il melmoso.

Nella trasposizione teatrale la regia ha voluto giocare con l’idea della trasformazione, nel passaggio dallo sporco al pulito in quanto crescita interiore, in quanto cammino a passo lento e giocoso del bambino.

Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico di bambini dai 3 agli 8 anni.

Prezzo dei biglietti: platea 7,50 euro; ordini 5 euro; promozione “Vieni in gruppo”: 5 biglietti, di cui due adulti, al costo di 4 biglietti.

I biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita al botteghino del teatro Traetta (largo Teatro, 17 - 080 3742636) dal martedì al venerdì dalle 18 alle 20, online e in tutti i punti vendita Vivaticket. Qualora il teatro fosse aperto per altri eventi, il servizio di biglietteria in botteghino sarà operativo anche durante i fine settimana.

Per entrare in teatro il pubblico (a partire da 12 anni) dev’essere in possesso di green pass valido secondo le normative vigenti. Per accedere in teatro è necessario indossare la mascherina ffp2, obbligatoria dai 6 anni in su. Per i bambini di età inferiore è comunque consigliato l’uso della mascherina.

Promozione “Dal teatro in libreria”: andando nella Libreria Hamelin (via Ludovico D'Angiò, 9 a Bitonto) ed esibendo il biglietto di "Bruno lo zozzo e gli amici immaginari" si avrà diritto ad uno speciale sconto sul libro "Bruno lo zozzo" (di Simone Frasca, Edizioni Piemme - Il Battello a Vapore), da cui lo spettacolo è liberamente tratto.