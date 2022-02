“Serenata” a Bari e Bitonto, con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana

Domani, alle 20.45, nel Nuovo Teatro Abeliano di Bari (via Padre Massimiliano Kolbe, 3) si terrà il concerto dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana dal titolo “Serenata”.

A dirigere l’Orchestra sarà il maestro Giulio Arnofi: partito dal conservatorio di Ferrara, il giovane direttore vanta già una brillante carriera che l'ha visto alla guida di prestigiose orchestre tra cui la Kosovo Philharmonic Orchestra in un concerto a Pristina nel novembre del 2021 patrocinato dall’Ambasciata d’Italia e dalle Nazioni Unite, l’Orchestra di Padova e del Veneto e l’Orchestra Sinfonica La Verdi di Milano.

In programma l’esecuzione dei brani Elegia del compositore lucano Vittorio Pasquale (su commissione dell’ico) e la Serenata Haffner in re maggiore K.250 di Wolfgang Amadeus Mozart eseguita per la prima volta dall’Orchestra Metropolitana.

Il concerto sarà replicato sabato 5 febbraio, alle 20.30, nella chiesa di San Gaetano a Bitonto.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti consentiti dalla normativa anti Covid. L’accesso ai concerti è consentito solo con super green pass e mascherina ffp2.